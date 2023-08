Gedenkmesse zum 15. Todestag von Bischof Wilhelm Egger

Brixen – Am kommenden Mittwoch, 16. August 2023, jährt sich der Todestag von Bischof Wilhelm Egger zum 15. Mal. Im Gedenken an Bischof Wilhelm wird Bischof Ivo Muser an diesem Tag um 9.00 Uhr im Brixner Dom einen Gedächtnisgottesdienst feiern.

Vor 15 Jahren, am 16. August 2008, verstarb Bischof Wilhelm Egger im Alter von 68 Jahren plötzlich in seiner Wohnung im Bozner Pastoralzentrum an einem Herzstillstand.

In seiner 22-jährigen Amtszeit als Bischof hat Wilhelm Egger die Diözese Bozen-Brixen maßgeblich geprägt und auch über die Ortskirche hinaus gewirkt: Er war Vorsitzender der Kommission für Ökumene und interreligiösen Dialog der regionalen Bischofskonferenz von Nord-Ost-Italien, von 1990 bis 1995 war er Präsident der Kommission der italienischen Bischofskonferenz für das Gottgeweihte Leben und der Kommission für die Zusammenarbeit von Bischöfen und Ordensleuten; 1996 ernannte ihn Papst Johannes Paul II. zum Präsidenten der internationalen Bibelföderation; Bischof Egger war auch Mitglied der Arbeitsgruppe zur Revision der offiziellen italienischen Bibelübersetzung; ab September 2000 war er Mitglied der Kommission für Ökumene und interreligiösen Dialog der italienischen Bischofskonferenz; 2006 wurde Bischof Egger zum Vorsitzenden des Leitungsgremiums für die Revision der deutschen Einheitsübersetzung; zwei Jahre später wurde er von Papst Benedikt XVI. zum Sondersekretär der Bischofssynode ernannt.

„Mit Bischof Wilhelm verbindet mich ein kostbarer Schatz von vielen persönlichen Erinnerungen. Er hat mich zum Priester geweiht, zwei Jahre lang war ich sein Sekretär; durch die Aufgaben, die er mir anvertraut hat, gab es sehr viele Begegnungen und Gespräche mit ihm. Weit über seine Zeit hinaus bleibt er für uns wichtig durch sein Leitwort ‚syn‘ (gemeinsam), mit dem er uns auch heute einlädt, das Gemeinsame über das Trennende zu stellen in unserer Ortskirche und in unserer Südtiroler Gesellschaft mit ihrer wechselvollen Geschichte, mit ihren Wunden, mit ihren drei Sprachgruppen und mit ihrer Verantwortung für die neuen Mitbewohnerinnen und Mitbewohner in einem gemeinsamen „Haus Südtirol“. Seine Liebe zur Heiligen Schrift bleibt immer aktuell, weil es darauf ankommt, Kirche unter dem Anspruch des Wortes Gottes zu sein und von diesem Wort her die Zeichen der Zeit zu deuten und zu gestalten. Unsere Diözese verdankt Bischof Wilhelm viel“, sagt Bischof Ivo Muser.

Die Gedenkmesse zum 15. Todestag von Bischof Wilhelm Egger findet am Mittwoch, 16. August, um 9.00 Uhr im Brixner Dom statt.