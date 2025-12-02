Gotham-Awards-Hauptpreis für “One Battle After Another”

Von: APA/dpa

Der Politthriller “One Battle After Another” hat in New York die erste wichtige Auszeichnung der beginnenden Oscar-Saison gewonnen. Der Zweieinhalbstundefilm von Paul Thomas Anderson mit Leonardo Di Caprio in der Hauptrolle sowie Sean Penn erhielt den Gotham Award als bester Film des Jahres. Großer Abräumer des Abends war mit drei Preisen aber der im Iran spielende Film “Ein einfacher Unfall”: beste Regie von Jafar Panahi, bestes Originaldrehbuch, bester internationaler Film.

“Ein einfacher Unfall” hatte bereits die Goldene Palme in Cannes gewonnen. Der Streifen geht als französischer Vorschlag ins Oscar-Rennen 2026 und kommt ab 8. Jänner regulär in die österreichischen Kinos. Eine Auszeichnung für die beste schauspielerische Leistung ging an Sope Dirisu für “My Father”s Shadow”, einem 1993 in Nigeria spielenden Politik- und Familiendrama. Dessen Filmemacher Akinola Davies Jr. gewann auch den Preis für den besten neuen Regisseur.

Die seit 1991 verliehenen Gotham Awards gelten als Auftakt der Trophäensaison, die im März mit der Oscar-Verleihung endet. Über die zehn Auszeichnungen in New York bestimmt eine kleine Gruppe Kritiker und Filmschaffender. Zu früheren Gotham-Award-Gewinnern, die später auch Oscars holten, zählen Filme wie “Moonlight”, “Birdman” und “Nomadland”. Der Vorjahressieger “A Different Man” spielte dann aber keine Rolle mehr bei weiteren Preisverleihungen.