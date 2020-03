Gottesdienst am Sonntag live als Videostream auf Facebook

Bozen – Seit einigen Tagen dürfen aufgrund der Coronakrise in den Kirchen unseres Landes keine Gottesdienste mehr stattfinden. Die Diözese hat deshalb ihr tägliches Angebot an Radiomessen auf den Sendern Radio Grüne Welle und Radio Sacra Famiglia deutlich ausgeweitet und wird am kommenden Sonntag, 15. März 2020, auch den dreisprachigen Gottesdienst mit Bischof Ivo Muser live auf Facebook übertragen. Außerdem werden am Sonntag um 12.00 Uhr für zehn Minuten alle Kirchenglocken läuten.

Alle Gottesdienste sind bis auf weiteres ausgesetzt, aber die Gläubigen haben die Möglichkeit, die täglichen Gottesdienste über den diözesanen Sender Radio Grüne Welle (www.rgw.it) und über andere Medien mitzufeiern (Übersicht der Radio-Gottesdienste: https://www.bz-bx.net/de/news/detail/coronavirus-gottesdienste-im-radio.html). Der Bischof wird an allen Tagen dieser herausfordernden Zeit um 09.00 Uhr im Bozner Dom – unter Ausschluss der Öffentlichkeit – die Heilige Messe feiern, die über Radio Grüne Welle übertragen wird.

Gottesdienst erstmals live als Videostream auf Facebook

Am kommenden Sonntag, 15. März, wird der dreisprachige Gottesdienst mit Bischof Ivo Muser nicht nur von den diözesanen Sendern Radio Grüne Welle und Radio Sacra Famiglia inBlu (www.radiosacrafamiglia.it,) im Radio übertragen, sondern auch live und mit Bild als Videostream über die Facebook-Seite der beiden Radiosender. Der Gottesdienst, der unter Ausschluss der Öffentlichkeit im Bozner Dom gefeiert wird, ist ab 9.00 Uhr live auf der Facebook-Seite von RGW (www.facebook.com/radiogruenewelle) zu sehen. Der Videostream wird auch von www.stol.it verlinkt.

Volles Glockengeläut sonntags um 12.00 Uhr

Unterdessen hat Generalvikar Eugen Runggaldier die Pfarrer veranlasst, dass – solange keine gemeinsamen Eucharistiefeiern gefeiert werden können – an den Sonntagen um 12.00 Uhr für zehn Minuten alle Glocken der Pfarrkirchen geläutet werden. Die Gläubigen sind dann eingeladen, den ‘Engel des Herrn’ zu beten. Dasselbe soll am Hochfest des hl. Josef am 19. März und am Hochfest Verkündigung des Herrn, 25. März, geschehen. Das gemeinsame Gebet der Gläubigen an den Sonn- und Festtagen soll die Verbundenheit zwischen ihnen festigen und Ausdruck dafür sein, dass sie Gottes Fürsorge vertrauen.