Gundulas Weihnachtsfreuden: Solidarität zum Anhören

Von: mk

Brixen – 180 Nächte, über 70 Männer, rund 30 Gäste pro Monat: Das Winternachtquartier in Milland in Brixne war im vergangenen Winter ein Ort der Menschlichkeit. Im laufenden Winter ist es nicht anders: 35 Freiwillige übernehmen wiederum den Nachtdienst, unterstützt von Pfarrei, Bezirksgemeinschaft Eisacktal und Gemeinde Brixen sowie Betrieben und Stiftungen. Damit diese Arbeit auch im Winter 2025/26 weitergeht, startet b*coop nun die Spendenaktion „Gundulas Weihnachtsfreunde“.

Dabei handelt es sich um einen Audio-Adventkalender für Kinder von fünf bis neun Jahren. Jeden Tag öffnet sich online ein neues Audio-Fenster voller Fantasie, Humor und Freundschaft. Der gesamte Erlös – ab 24 Euro – kommt dem Quartier zugute.

Alle Infos und Spendenmöglichkeit: www.anitarossi.eu/library