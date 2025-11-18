Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > Gundulas Weihnachtsfreuden: Solidarität zum Anhören
Mit Drachin Gundula das Winternachtquartier unterstützen

Gundulas Weihnachtsfreuden: Solidarität zum Anhören

Dienstag, 18. November 2025 | 13:17 Uhr
Gundulas Weihnachtsfreunde 25
b*coop
Von: mk

Brixen – 180 Nächte, über 70 Männer, rund 30 Gäste pro Monat: Das Winternachtquartier in Milland in Brixne war im vergangenen Winter ein Ort der Menschlichkeit. Im laufenden Winter ist es nicht anders: 35 Freiwillige übernehmen wiederum den Nachtdienst, unterstützt von Pfarrei, Bezirksgemeinschaft Eisacktal und Gemeinde Brixen sowie Betrieben und Stiftungen. Damit diese Arbeit auch im Winter 2025/26 weitergeht, startet b*coop nun die Spendenaktion „Gundulas Weihnachtsfreunde“.

Dabei handelt es sich um einen Audio-Adventkalender für Kinder von fünf bis neun Jahren. Jeden Tag öffnet sich online ein neues Audio-Fenster voller Fantasie, Humor und Freundschaft. Der gesamte Erlös – ab 24 Euro – kommt dem Quartier zugute.

Alle Infos und Spendenmöglichkeit: www.anitarossi.eu/library

Bezirk: Eisacktal

