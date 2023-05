H. Maximilian feiert seine erste Prima Messa

Primiz als großes Glaubensfest mit Volksfestcharakter in Neustift am 1. Mai

Neustift – Viele festlich gekleidete Menschen aus nah und fern, eine beeindruckende Anzahl von Geistlichen, die drei Musikkapellen aus Kiens, Pfalzen und Terenten und der Stiftschor von Neustift machten die Primiz von H. Maximilian Maria Stiegler in der Stiftsbasilika Neustift zu einem großen, erhebenden Glaubensfest.

„Habt keine Angst, öffnet, ja reißt die Türen weit auf für Christus“. Der Primizspruch prangte groß am Eingang der Stiftsbasilika von Kloster Neustift. Es war der Tag, auf den der Augustiner Chorherr Maximilian Maria Stiegler schon seit seiner Kindheit gewartet hatte, hatte er doch schon als Junge in der Hauskapelle Hochämter gefeiert.

So feierte er im Beisein des Abtprimas der Augustiner Chorherren Jean Scarcella, Prälat Eduard Fischnaller und Dekan Karl Blasbichler mit großer Freude seine erste selbstständige Messe.

Primizprediger Magnus Pöschl aus Simbach in Bayern, ein Jugendfreund von Kindesbeinen an, sagte: „Wer H. Maximilian kennt, weiß um seine ungewöhnlichen Ideen, sein entschlossenes Auftreten und den vielen Weihrauch, der Ausdruck seiner Freude an der Liturgie ist. Diese unkonventionelle Art kann den Menschen helfen, die Türen für Christus aufzureißen. Ich wünsche H. Maximilian, dass er den Menschen immer vorleben kann, was der Primizspruch bedeutet; nämlich keine Angst zu haben, weil Jesus immer bei uns ist.“

In seinen Dankesworten sagte Herr Maximilian, dass er sich die erste Heilige Messe als Priester genauso vorgestellt hatte. „Ich bin froh, dass ich Ja gesagt habe um mich ganz in den Dienst von Jesus Christus nehmen lasse. Wenn die Liebe reif und spruchreif wird, dann soll es ein großes Fest geben. Ein Fest, das vieler fleißiger Hände und mitdenkender Köpfe bedarf, wofür ich von Herzen danke.“

Ein besonderer Dank ging an seinen Ordensbruder H. Michael Bachmann, dessen Kooperator H. Maximilian in den Pfarreien Kiens, Pfalzen, St. Sigmund, Terenten und Ehrenburg derzeit ist.

Abschließend spendete der Neupriester zum ersten Mal den priesterlichen Segen. Ab 1. September ist H. Maximilian Maria Stiegler dann als Kooperator für die Pfarrei Neustift tätig und als Spiritual im Schülerheim Kloster Neustift.