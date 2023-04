Happy Day am 1. Mai

Brixen – „Happy Day“ – Ein Tag, an dem Frauen Stärkung und Ermutigung erfahren. Ein Tag, der Einblick in Berufungsgeschichten gibt. Ein Hoffnung-machender Tag, der Gemeinschaft stärkt und erlebbar macht. So lädt die Katholische Frauenbewegung am Montag, 1. Mai 2023 von 14.30 bis 18.00 Uhr ihre Mitarbeiterinnen aus den Pfarreien und Dekanaten und Interessierte in die Cusanus-Akademie nach Brixen ein.

Als Referentin des Nachmittags konnte die couragierte Ordensfrau Sr. Philippa Rath, Benediktinerin aus dem Kloster St. Hildegard in Rüdesheim und Delegierte beim „S ynodalen Weg“ gewonnen werden. Sie wird zum Thema: „Das Leben lieben, weil Gott es so will“ sprechen.

Sr. Philippa ist Theologin, Politikwissenschaftlerin und Historikerin. Sie hat beim „Synodalen Weg“ in Deutschland immer wieder ihre Stimme erhoben für eine stärkere Rolle der Frauen in der Katholischen Kirche. In ihrem Buch „Weil Gott es so will“ erzählen 150 Frauen ihre Berufungsgeschichte. Sr. Philippa lebt in der Tradition großer Frauen in der Kirchengeschichte wie Hildegard von Bingen, Katharina von Siena und Teresa von Avila. Sie spricht die Baustellen und Konflikte in der Kirche offen an und setzt auf Dialog und Begegnung mit den Menschen in ihrer Vielfalt, in unterschiedlichen Positionen und in den Frauenbewegungen. Ihr Engagement für eine synodale Kirche ist gekennzeichnet von Hoffnung und Zuversicht. Das ist es, was auch wir immer brauchen: Vorbilder und Weggefährtinnen, Hoffnung und Zuversicht, nur so können wir in Bewegung bleiben und unser Glaubensleben und auch unser gemeinsames Kirche-Sein entwickeln.

Ein wichtiger Baustein des „Happy Day“ ist die Liturgiefeier zum Thema „DU und ICH – WIR alle sind berufen“. In dieser Liturgie werden Frauen im Mittelpunkt stehen, mit ihrem Glauben, mit ihrem Mut, mit ihrer prophetischen Botschaft. Im Zentrum des Gottesdienstes steht die rituelle Handlung einer unbekannten prophetischen Frau aus der Bibel, die Jesus gesalbt, gestärkt und ermutigt hat, seiner Berufung treu zu bleiben. Nach ihrem Beispiel werden wir uns gegenseitig salben und ermutigen, unserer je eigenen Berufung zu folgen.

„Happy Day“, ein froher Tag, von dem Ermutigung und Zuversicht ausstrahlen soll. Wir hoffen, dass viele Frauen unserer Einladung folgen und sich diesen Nachmittag für sich einfach gönnen, weil sie „Das Leben lieben ..“ und „Weil Gott es so will“ und weil wir alle Berufene sind.