Bozen – Das Südtiroler Kulturinstitut organisiert zusammen mit der Universität Innsbruck vom Montag, dem 25. bis zum Mittwoch, dem 27.September im Kolpinghaus Bozen eine internationale Tagung zum Thema „Heinrich Haller – Ein Tiroler Mönch als Übersetzer“. Eröffnet wird das Symposium am Montag um 10:00 Uhr.

Diese internationale Fachtagung zur germanistischen Mediävistik befasst sich mit dem aus bürgerlicher Innsbrucker Familie stammenden Mönch Heinrich Haller. Haller lebte und wirkte im dritten Viertel des 15. Jahrhunderts in der Kartause Allerengelberg in Schnals. Es geht um das Leben und das Werk dieses Tiroler Kartäusermönchs. Seine Tätigkeit als Übersetzer ins „gemeine Deutsch“ fällt in die Zeit seines Aufenthalts in der Schnalser Kartause (1464 bis 1471).

Die Tagungsleitung liegt in den bewährten Händen von Elisabeth De Felip-Jaud, Yvonne Kathrein, Klaus Amann, Anna Pinter und Max Siller von der Universität Innsbruck. Am internationalen Symposium nehmen Fachleute aus Österreich, Deutschland, Italien, England, Spanien und Neuseeland teil.

Am Montagvormittag, dem 25. September befassen sich Gertraud Zeindl und Anna Pinter mit dem Leben und den Handschriften Heinrich Hallers. Am Nachmittag geht es ab 14.00 Uhr weiter mit Vorträgen von Nigel Harris, Jessica Ammer, Yvonne Kathrein und Klaus Amann zu Heinrich Haller im Kontext der zeitgenössischen Übersetzungsliteratur. Am Abend um 19.00 Uhr findet als Rahmenveranstaltung im Waaghaus, organisiert von Euregio Tirol – Südtirol – Trentino, ein szenischer Vortrag von Max Siller über den Mönch im Rosengarten statt, begleitet vom Innsbrucker Ensemble Rosarum Flores mit Musik aus der Zeit Heinrich Hallers.

Am Dienstag, dem 26. September beginnen ab 9.00 Uhr die Referate von Rossana E. Guglielmetti, Fabiana Rovere und Sebastian Holtzhauer über die Navigatio S. Brendani, eine irische Odyssee und ein europäischer Bestseller – von den Ursprüngen über Heinrich Haller bis heute. Anschließend befassen sich Martin Korenjak und Lorenzo Lozzi Gallo mit Heinrich Hallers Übersetzungswerk und seinen Vorlagen. Am Nachmittag startet um 13.30 Uhr die Exkursion nach Karthaus. Dort führt Benjamin Santer, Präsident des Kulturvereins Schnals, durch die ehemalige Kartause.

Am Mittwoch, dem 27. September um 9.00 Uhr beginnen die Arbeiten über die Heilige Schrift und die Erbauungsschriften bei Heinrich Haller, dazu referieren Maximilian Benz und Andreas Vonach. Danach behandeln Tracy Adams und Macià Riutort Heinrich Hallers Übersetzung der Imitatio Christi im europäischen Vergleich. Die Tagung klingt am Nachmittag ab 13.30 Uhr mit einem Spaziergang und Besuch von Schloss Runkelstein aus.

Eintritt frei, Information und Anmeldung: Südtiroler Kulturinstitut, Tel. 0471 313800, landesinstitut@kulturinstitut.org