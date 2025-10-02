Herbstfest im “Garten für alle” am 16. Oktober

Von: Ivd

Meran – Am Donnerstag, 16. Oktober findet von 17.00 bis 19.00 Uhr im “Garten für alle” im Winkelweg und im Saal des gegenüberliegenden Mehrgenerationenhauses der Abschluss-Workshop mit Herbstfest statt. Es wird das Erreichte im Projekt JUSTNature gefeiert, Wintergemüse gepflanzt und fleißig daran weitergearbeitet, wie Merans Grünflächen verbessert werden können. Alle Anrainer und Interessierte sind herzlich eingeladen.

Am Winkelweg ist mit Hilfe vieler Ideen der Anwohner aus einer kleinen Grünfläche ein besonderer Park geworden. In drei Workshops haben Experten zusammen mit interessierten Bürgern entworfen, abgestimmt und diskutiert. Wie kann öffentliches Grün einen Mehrwert für alle bieten, lautete die Fragestellung. Zugang zu Kühloasen, Verkehrsberuhigung, essbare Stadt und eine engere Verbindung zur Natur sind nur einige der Wünsche und Ideen, um Meran lebenswerter für alle zu machen.

Daraus entstand der “Garten für alle” mit einer Wasserfläche zum Abkühlen, öffentlichen Gemüsebeeten und Beerensträuchern. Auch Nistplätze und Futter für Bestäuber und Kleintiere wurden eingeplant mit einer Wildblumenwiese, Totholzskulpuren und heimischen Sträuchern. Auf einer kleinen Fläche ist ein Ort der Begegnung entstanden und zugleich wurden auch die Fußwege in und um den Garten verbessert.

Am Donnerstag, 16. Oktober wird auf die gemeinsame Arbeit zurückgeblickt und mit Häppchen und Getränken der Workshopzyklus des Projektes JUSTNature abgeschlossen.