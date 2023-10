Herbstgenüsse im Zeichen des Radicchio am Nonsberg

U.lb. Frau i.W./St. Felix – Die Auftaktveranstaltung der „Radicchiotage am Deutschnons- berg“ ist am Sonntag 01. Oktober 2023 erfolgreich über die Bühne gegangen. Die Foodblog- gerin Annalena Ganner aus Meran und Maurizio Gallina aus Monfumo – Treviso bereiteten für rund 250 Besucher alpin-mediterrane Kombinationen rund um Nonsberger Radicchio Tardivo zu.

Im geschichtsträchtigen Ambiente des Widumstadel kochte die Foodbloggerin aus Meran Ra- dicchio-Ricotta-Bällchen mit Schüttelbrotkruste und Joghurtdip. Der Koch aus Treviso vereinte den Nonsberger Radicchio mit einem Raviolo gefüllt mit Frischkäse – Casatella Trevigiana – auf weißem Fleischragout und Radicchio Mostarda. Begleitet wurden die Gerichte von ausge- wählten Weinen der Kellerei Meran. Zusätzlich zu den Gaumenfreuden, konnten Besucher landwirtschaftliche Produkte rund um das veredelte Gemüse und weitere Nonsberger Spezia- litäten am Bauernmarkt erwerben.

„Nach einer vierjährigen Pause war es wieder wichtig die Kochveranstaltung im Dorfzentrum von Unsere Liebe Frau im Walde abzuhalten“. sagt Mirko Mocatti, Präsident des Tourismus- vereins Nonsberg „Durch das Showcooking wird die vielseitige Verwendung in der Küche ge- zeigt. Der Radicchio Tardivo hat sich mittlerweile als Botschafter des Gebietes etabliert und ermöglicht die kulturellen und landschaftlichen Besonderheiten des Nonsberg zu vermitteln. Ein besonderer Dank gilt an die Partner und Sponsoren die uns unterstützen“ so Mocatti wei- ter.

Ein weiteres Highlight im Rahmen der kulinarischen Wochen ist das wöchentliche Radicchio- Aperitif im Gampen Bunker, das jeden Freitag bis Ende Oktober am Gampenpass stattfinden wird. Nach einer Führung im Stollen des zweiten Weltkrieges, können Besucher Fingerfoods mit Nonsberger Radichio Tardivo und Bunker-Käse der Sennerei Fondo in Begleitung von Weinen der Kellerei Meran verkosten. Gerichte rund um das herbstliche Gemüse können in den teilnehmenden Betrieben bis zum 30. Oktober 2023 verkostet werden.