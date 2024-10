Heute ist lange Nacht der Bozner Museen

Von: luk

Bozen – Rund 40 Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene, darunter Führungen, Ausstellungen, Workshops, Kunstgespräche, Lesungen, Musik und Spiele: In acht Museen ist am 4. Oktober von 16.00 bis 1.00 Uhr nachts wieder Lange Nacht der Bozner Museen. Der Eintritt ist frei.

Auf dem Programm stehen Lesungen, Musik und Führungen auf Schloss Runkelstein, Führungen zur Geschichte des Siegesdenkmals, des italienischen Faschismus und der nationalsozialistischen Besatzung aus regionaler und überregionaler Sicht in der Dokumentations-Ausstellung im Siegesdenkmal sowie Musik und die Ausstellung „Past food“ über die Ernährung unserer Vorfahren und die Bedeutung der Einführung von Viehzucht und Ackerbau in Mitteleuropa für unseren Einkaufskorb im Archäologiemuseum. Weiters Workshops, Kunstgespräche, Konzerte und Führungen durch die Ausstellung „Among the invisible Joins“ mit Werken aus der Sammlung Enea Righi im Museion, Spiele und Führungen durch das Merkantilmuseum und die dortige Ausstellung „Zitrusfrüchte in Bozen“ sowie Bastelstationen und Live-Musik im Naturmuseum Südtirol und die dortige Ausstellung zum 25-jährigen Bestehen. Zudem Kinderworkshops und Führungen im Schulmuseum im Lamplhaus in Rentsch und Führungen zur Geschichte des Ende der 30er Jahre für die Arbeiter der Bozner Industriebetriebe errichteten Stadtviertels Semirurali in einem der wenigen noch erhaltenen Häuser in der Bari-Straße 11.

Zusätzlich zu den Stadtbussen verkehren ab 20.30 Uhr Shuttlebusse zwischen Schloss Runkelstein, dem Schulmuseum und dem Semirurali-Haus und dem Stadtzentrum. Sie halten an der Bushaltestelle in der Sparkassenstraße, am Parkplatz von Schloss Runkelstein, vor dem Schulmuseum und dem Semirurali-Haus.

Organisiert wird die Veranstaltung im Auftrag der teilnehmenden Museen wieder vom Betrieb Landesmuseen mit Unterstützung der Stiftung Sparkasse.

Infos: www.langenacht.it und www.facebook.com/LangenachtLunganotte/