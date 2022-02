Hilfe für Fibromyalgie-Patienten

Bozen – Die Rheuma-Liga Südtirol dankt in einer Aussendung an die Medien der Leitung des Sanitätsbetriebes für den zuletzt gefassten Beschluss, der es künftig auch Fibromyalgie-Patienten erlaubt, die Stolleneinfahrten in den Bad Gasteiner Heilstollen in Anspruch zu nehmen. „Fibromyalgie ist eine chronisch verlaufende und sehr schmerzhafte Erkrankung.

Die Betroffenen leiden unter Erschöpfungserscheinungen, ständigen Muskelschmerzen, Schlaflosigkeit und leider vergeht sehr viel Zeit, bis die Betroffenen eine entsprechende Diagnose erhalten. Der Leidensdruck ist enorm, da man den Erkrankten ihre Erkrankung nicht ansieht.

Sehr oft hat die Erkrankung eine erhebliche Invalidität zur Folge. Umso dankbarer sind wir, dass der Südtiroler Sanitätsbetrieb mit Generaldirektor Dr. Florian Zerzer, dem Sanitätsdirektor Dr. Josef Widmann und Gesundheitslandesrat Dr. Thomas Widmann immer wieder die nötige Sensibilität aufbringen, um die Betroffenen zu unterstützen.

“Die Rheuma-Liga hat im ganzen Land Selbsthilfegruppen aufgebaut und organisiert geeignete Bewegungstherapie für die Betroffenen”, so der Präsident der Rheuma-Liga Günter Stolz und Geschäftsführer Andreas Varesco.