Hinschauen, mitdenken, neue Sichtweisen eröffnen: Dafür stehen die Aktionstage politische Bildung, die heute am Kornplatz in Bozen vorgestellt wurden. (Foto: LPA/Astrid Crepaz)

Bozen – Einmal die Perspektive wechseln, etwas aus einem anderen Blickwinkel betrachten: Dazu laden die Aktionstage Politische Bildung 2023 mit dem Jahresthema “In deinen Schuhen – Camminare nelle scarpe altrui – Jí cun i cialzá di atri” ein. Mit dem Hinweis auf ein bekanntes indianisches Sprichwort stellen sie damit die Empathie als wichtige Voraussetzung der Demokratie in den Fokus und laden dazu ein, Vorurteile zu hinterfragen. Wie wichtig eine mitfühlende, offene Lebenshaltung ist, zeigt auch die hohe Beteiligung an den diesjährigen Aktionstagen: Rund 20 Veranstalter bieten rund um die Aktionswoche vom 2. bis zum 9. Mai über 40 Veranstaltungen in ganz Südtirol an. Von Theateraufführungen, die andere Sichtweisen aufzeigen, über Diskussionsrunden zum Thema Krieg und Frieden bis hin zur Betrachtung über das Thema der Schönheit aus unterschiedlichen Blickwinkeln reicht das Programm.

Über 40 Veranstaltungen

“Die Empathie, das Mitfühlen mit anderen Menschen macht uns zu sozialen Wesen”, zeigt sich Landesrat Philipp Achammer überzeugt, der wegen institutioneller Verpflichtungen an der Eröffnung der Aktionstage in Bozen heute nicht teilnehmen konnte. “Gerade die Herausforderungen unserer Zeit zeigen uns, wie wichtig Bildung und politische Bildung sind, nicht nur in der Schule, sondern in allen Lebensbereichen. Dabei geht es wie in der Schule nicht nur um die Vermittlung von Fachkompetenzen, sondern darum, Lebenskompetenzen zu stärken, die Neugier auf weiteres Lernen und das Verständnis für andere Sichtweisen zu wecken.”

Ressortdirektor Armin Gatterer hob bei der Eröffnung am Bozner Kornplatz die Bedeutung der politischen Bildung hervor: “Projekte wie die Aktionstage politische Bildung sind von enormer Bedeutung. Denn Politik und Demokratie werden nicht nur von Berufspolitikern und Berufspolitikerinnen gemacht. Wir alle sind gefordert, wenn es um die Gestaltung des öffentlichen Lebens geht und die Aktionstage politische Bildung machen dies jährlich mit einer breiten Beteiligung deutlich.”

Wanderausstellung lädt zu Perspektivenwechsel ein

Die Direktorin im Landesamt für Weiterbildung, Anika Michelon, stellte im Rahmen der Pressekonferenz eine kleine Wanderausstellung vor, die das Landesamt für Weiterbildung zum diesjährigen Jahresthema konzipiert hat. “Wenn wir vorschnell urteilen, liegt es oft daran, dass wir nur unsere eigene Lebenswirklichkeit im Blick haben”, so Michelon. “Mit einer Sammlung von Schuhen und unterschiedlichen Lebensgeschichten lädt die Ausstellung dazu ein, gedanklich in die Schuhe eines anderen Menschen zu schlüpfen, sich in eine andere Lebenswelt einzufühlen.” Dazu wurden kurze Podcast mit fünf verschiedenen Menschen aufgenommen, die mit ihren Geschichten ein “buntes Bild” der Südtiroler Gesellschaft darstellen.

Was motiviert etwa einen jungen Menschen sich ehrenamtlich für andere einzusetzen? Welchen Herausforderungen hat sich eine Bergbäuerin im Leben gestellt? Wie sieht das Leben einer jungen Frau aus, deren Lebensplanung durch eine Autoimmunerkrankung über den Haufen geworfen wurde? Die Geschichten laden nicht nur dazu ein, über den eigenen Tellerrand zu schauen, sondern auch dazu, darüber nachzudenken, in welchen Schuhen jeder einzelne steckt. Die Wanderausstellung wird im Mai in Kurtatsch, Latsch, Klausen, Gröden und Auer gezeigt. Sie kann kostenlos im Landesamt für Weiterbildung entliehen werden.