Hochkarätige Jury für den Musikwettbewerb “Music 4 the Next Generation”

Bozen – Die Herausforderung, die der Wettbewerb “Music 4 the Next Generation” darstellt, hat bereits viele gute Gründe, junge Bands zur Teilnahme zu bewegen. In erster Linie der musikalische: einem Lied aus der klassischen Tradition neues Leben einzuhauchen und eine Energiespritze zu geben. Und dann die Chance, auf den Bühnen der Theater von Trient und Verona aufzutreten und die Preise zu gewinnen, die für die fünf Besten ausgelobt werden: 10.000 Euro für die Gewinner, 5.000 für die anderen vier Bands.

Aber ein weiterer Grund, der zur Teilnahme motivieren kann ist die exzellente Jury, die für diesen Wettbewerb gewonnen werden konnte: die Sängerin Malika Ayane, der Musiker und Dirigent Alberto Martini und der Musiker und Radiomoderator Gegè Telesforo.

Der Musikwettbewerb M4NG ist eine Initiative der Fondazione Caritro, der Stiftung Südtiroler Sparkasse, der Fondazione Cariverona, Fondazione Cariparo in Zusammenarbeit mit den Stiftungen von Jesi, Banca del Monte di Rovigo, CR Fabriano und Cupramontana.

Bis zum 14. April 2023 ist noch Zeit, um als Band einen Song über die Website www.m4ng.it einen Song einzureichen. Fünfzehn Bands werden von der Jury zum Halbfinale zugelassen, das am 9. Juni 2023 im Theater Ristori in Verona stattfindet. Nur fünf von ihnen kommen in die Endrunde, die am 1. Juli 2023 im Capovolto-Theater in Trient stattfindet. Die Finalisten werden in Begleitung eines Orchesters spielen und bis zur letzten Note um den Sieg kämpfen.