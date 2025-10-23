Humor mit Tiefgang – Karikaturen von Lois Steger

Von: mk

Steinhaus – Von 31. Oktober bis 9. November ist im Kornkasten Steinhaus die Karikaturenausstellung „Vom Lächeln zum Nachdenken“ von Lois Steger zu sehen.

In seinen Karikaturen widmet sich der Luttacher Künstler der ökosozialen (Un-)Gerechtigkeit. Mit feinem Humor und kritischem Blick führt er die Betrachtenden vom ersten Schmunzeln hin zum Innehalten – und weiter zum Nachdenken über gesellschaftliche Missstände und persönliche Verantwortung.

Begleittexte von Mitgliedern der diözesanen Kommission für Arbeit und soziale Gerechtigkeit vertiefen die angesprochenen Themen und schlagen Brücken von der Bildsatire in die gesellschaftliche Debatte. Damit wird die Schau zu einem Dialograum, in dem Überzeichnung und Ironie bewusst eingesetzt werden, um Haltungen, Routinen und blinde Flecken sichtbar zu machen.

Die Ausstellung ist vom 31. Oktober bis 9. November im Kornkasten Steinhaus zu sehen. Der historische Kornkasten – heute einer der zwei Standorte des Landesmuseums Bergbau im Ahrntal (der andere befindet sich in Prettau) – bietet mit seinen alten Mauern einen prägnanten Rahmen, der das Spannungsfeld zwischen Tradition, Arbeit und Gegenwart sichtbar macht.