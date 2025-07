In Bozen wird Mario Kart gespielt

Von: mk

Bozen – Auch in diesem Jahr findet zum Auftakt des Gameground-Videospielfestivals das Mario Kart-Videogameturnier in Bozen statt. Das zwölfteilige Qualifikationsturnier begann im April, wurde an verschiedenen Orten der Region fortgesetzt und wird im Oktober während des Festivals im Schloss Maretsch enden.

In diesem Sommer wird das Turnier in den Stadtvierteln Europa Neustift und Don Bosco mit nicht weniger als drei Terminen stattfinden. Der erste Termin findet am Mittwoch, den 16. Juli im Semirurali-Park statt, der zweite am Mittwoch, den 6. August im Lovera-Zentrum in der Europaallee Nr. 3 und der dritte am Dienstag, den 26. August im „Spazio“ in der Turinstrasse Nr. 31. Die Wettkämpfe beginnen jeweils um 21.00 Uhr und werden an den ersten beiden Terminen auf einer Großleinwand im Freien ausgetragen.

Das Turnier steht allen Altersgruppen ab 7 Jahren offen, wobei maximal 24 Spieler pro Stufe zugelassen sind. Die Teilnahme ist kostenlos, aber es wird empfohlen, sich auf der offiziellen Website www.gameground.it/tornei anzumelden, auf der auch die Turnierregeln zu finden sind.

Für die qualifizierten Teilnehmer sind das Achtel- und Viertelfinale am 11. Oktober in der Stadtbibliothek und das Halbfinale und Finale am 18. und 19. Oktober im Schloss Maretsch vorgesehen.

Bei einigen Etappen ist es auch möglich, als Team mit bis zu drei Spielern teilzunehmen. Die Etappe im Lovera Zentrum am 6. August wird eine davon sein.

Das Game Ground Festival wird vom Verein BeYoung (Upad) organisiert, während die Sommeretappen des Mario-Kart-Turniers in Zusammenarbeit mit dem Jugendzentrum COOLtour des Vereins „La Strada – Der Weg“ und den Projekten „Semirurali Social Park“ und „On Lovera“, die ebenfalls von „La Strada“ koordiniert werden, realisiert werden. Unterstützt wird die Initiative vom italienischen Amt für Jugendarbeit der Provinz Bozen, dem Jugendamt der Gemeinde Bozen, dem Tourismusverband Bozen und der Stiftung Südtiroler Sparkasse.