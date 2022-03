Ingenieursfakultät der Freien Universität Bozen im NOI

Bozen – Im NOI Techpark in Bozen Süd wurde heute in feierlichem Rahmen der Grundstein für die zukünftige Fakultät für Ingenieurwesen der Freien Universität Bozen gelegt. Südtirols Innovationsviertel erhält damit eine neue Dimension. Neben den aktuell angesiedelten über 80 Unternehmen und Start-ups sowie den Forschungseinrichtungen und Institutionen werden hier in Zukunft auch Studierende lernen, forschen und zu den Fachkräften von morgen heranwachsen.

Bereits heute umfasst die Community des NOI 900 Köpfe. Dazu kommen in Zukunft bis zu 800 Studentinnen und Studenten sowie zusätzliche Unternehmen. Damit wächst NOI Techpark in absehbarer Zeit auf rund 2000 Personen.

Die Entscheidung

„Für unser Forschungssystem, die Stadt Bozen und das Land Südtirol ist NOI ein entscheidender Entwicklungstreiber und die neue Ingenieursfakultät der Uni Bozen das Flaggschiff unserer Zukunftsentwicklung“, erklärte Landeshauptmann Arno Kompatscher bei der Pressekonferenz. Im Dezember 2017 fiel die Entscheidung der Landesregierung, die zukünftige Ingenieursfakultät auf dem Areal des NOI Techpark zu errichten, ein halbes Jahr später stand bereits das erste Raumprogramm. Dieser Entscheidung liegen mehrere Überlegungen zugrunde, wie Kompatscher darlegte: „Südtirol hat einen Bedarf an hochqualifizierten Fachkräften. Die angestrebte Spitzenforschung in ausgewählten Technologiefeldern ist nur mit Spitzenfachkräften möglich, die auch im Land ausgebildet werden. Dabei braucht es einen Ausbildungsschwerpunkt dort, wo wir heute schon stark sind. Und das ist neben anderen der Sektor Automation. Es gibt eine Vielzahl von Südtiroler Betrieben, die in dieser Branche führend sind und vor den Herausforderungen stehen, die neue Trends und Technologien mit sich bringen.“

Der Schwerpunkt

Dementsprechend wird die zukünftige Fakultät der Freien Universität Bozen einen Fokus auf Automation, Robotik und Künstliche Intelligenz haben. Sie wird sich konkret aus dem bereits bestehenden Bereich Industrie-, Maschinen- und Energieingenieurwesen der Fakultät für Naturwissenschaften und Technik, der bisherigen Fakultät für Informatik sowie dem neuen Bereich Elektrotechnik und Elektronik zusammensetzen. „Unser neuer Bachelor in Elektrotechnik und cyberphysische Systeme zeichnet den Weg vor, den wir mit der neuen Fakultät einschlagen möchten: Es wird um interdisziplinäre Kenntnisse gehen, die die existierenden Angebote in Informatik, Energietechnik und Maschineningenieurwesen ergänzen. Der Schwerpunkt steht dabei im Einklang mit den Technologiefeldern im NOI. Für uns als Universität ist es von zentraler Bedeutung, unsere Ausbildungsfelder auf jene Bereiche in der Region abzustimmen, in denen großer Bedarf an hervorragend ausgebildeten Fachkräften herrscht“, so der Rektor der Freien Universität Bozen Paolo Lugli bei der Pressekonferenz.