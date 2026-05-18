Inklusive Spielplätze in Bozen

Von: mk

Bozen – Die Stadt Bozen hat über das Assessorat für Umwelt (Stadtgärtnerei) begonnen, die Spielplätze aufzurüsten und mit Spielgeräten auszustatten, die auch von Kindern mit Behinderung benutzt werden können. So werden z.B. neue Schaukeln mit inklusiven Schaukelsitzen montiert. Diese Maßnahmen sind Teil des Projekts „Sichere Spielplätze – Grünes Bozen“.

Am Spielplatz in der Roenstraße wurde bereits eine inklusive Schaukel montiert. Die Umrüstung wurde nach der Meldung einer Bürgerin durchgeführt. Frau Anna Maria Cencini ist nämlich Oma eines Enkelkindes mit Beeinträchtigung. Daher hat sie an die Gemeindeverwaltung geschrieben mit der Bitte, ob es möglich ist, die Schaukel des Spielplatzes in der Roenstraße mit einer inklusiven Schaukelsitz auszustatten. Der Bitte ist die Gemeindeverwaltung nachgekommen und hat eine neue Schaukel montiert.

Nun werden alle Spielplätze kontrolliert, um zu prüfen, wo inklusive Schaukeln installiert werden können. Es ist der Gemeindeverwaltung nämlich ein Anliegen, dass die Spielgeräte von allen Kindern genutzt werden können.

“Wir möchten Spielplätze, die wirklich inklusiv sind, d.h. dass sie von allen Kindern aller Altersstufen genutzt werden können, von den Kleinsten bis zu den Großen und den Kindern mit Beeinträchtigung.“ erklärte Umweltstadtrat Marco Caruso. „Daher möchten wir alle Schaukeln mit inklusiven Schaukelsitzen ausstatten, sodass alle Kinder schaukeln und Freude daran haben können. Denn jedes Kind hat das Recht zu spielen, und öffentliche Flächen müssen für alle barrierefrei zugänglich sein.“

Mit der Umrüstung der Schaukeln möchte die Gemeindeverwaltung die Qualität, Sicherheit, Nutzbarkeit und Inklusion der Spielplätze verbessern und auf diese Weise gewährleisten, dass öffentliche Flächen für alle gut zugänglich sind und dass sich die Familien in ihrer Stadt wohlfühlen.