Internationaler Tag des “Coming-Out”: Wortgottesfeier und Lesung

Bozen – In der Diözese Bozen-Brixen engagiert sich seit 2021 die Arbeitsgruppe “Glaube & Homosexualität” dafür, dass sich Menschen unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung in der Kirche beheimatet fühlen können. Rund um den “Coming Out Day”, der am 11. Oktober begangen wird, hat die Arbeitsgruppe zwei Aktionen geplant: eine Wortgottesfeier in Bozen (8. Oktober) und eine (Online-) Lesung mit Pfarrer Bernd Mönkebüscher (11. Oktober).

Der Internationale „Coming-Out-Day“ wurde in den 1980er-Jahren in den USA ins Leben gerufen, nachdem erkannt wurde, dass die Begegnung mit Menschen und ihren Lebensgeschichten am besten dazu beitragen kann, Vorurteile abzubauen und diskriminierendem Verhalten vorzubeugen.

In der Diözese Bozen-Brixen informiert und sensibilisiert die Arbeitsgruppe “Glaube & Homosexualität” für die Themen und Lebensrealitäten queerer Menschen und ihrer Familien und will zum Abbau von Tabuisierung, Ausgrenzung und Diskriminierung beitragen.

Rund um den diesjährigen Tag des „Coming Out“ organisiert die Arbeitsgruppe am Sonntag, 8. Oktober, um 18.00 Uhr in der Dominikanerkirche in Bozen eine Wortgottesfeier mit Don Paolo Zambaldi und am Mittwoch, 11. Oktober, ab 20.00 Uhr einen Onlineabend mit Bernd Mönkebüscher. Pfarrer Mönkebüscher wird an diesem Abend Auszüge aus seinem Buch „Es schmeckt nach mehr – In der Kirche ist für alle Platz“ vorstellen. Anschließend gibt es Raum für Vertiefung und Austausch.

Toni Pramstaller, Mitglied der diözesanen Arbeitsgruppe, erklärt: „Es ist uns wichtig, die Offenheit gegenüber allen glaubenden, suchenden, fragenden, zweifelnden queeren Menschen sichtbar zu machen. In Bernd Mönkebüscher haben wir einen Gast für unseren Onlineabend gefunden, der als schwuler Theologe und Priester seit 30 Jahren danach fragt, wie es in der Kirche, auch für queere Menschen, weitergehen soll. Er plädiert für mehr Vielfalt, für den Mut zur Offenheit und für einen Glauben, der frei macht.“

Anmeldung für den Online-Abend

Für den Online-Abend am 11. Oktober ist eine Anmeldung per E-Mail an familie.famiglia@bz-bx.net oder eine Direktnachricht auf dem Instagram-Account faithfully.queer.bz erforderlich. Für die Teilnahme am Wortgottesdienst am 8. Oktober ist keine Anmeldung notwendig. Weitere Infos gibt es auf der Homepage www.bz-bx.net/de/homosexualitaet.