Vivaldi neu gedacht – Die „Vier Jahreszeiten“ im Janoska-Stil

Janoska Ensemble: Vivaldi 300

Freitag, 16. Januar 2026 | 11:04 Uhr
Janoska Ensemble May 2024 36651 - Foto
Andreas H Bitesnich
Von: mk

Bruneck – Antonio Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ zählen zu den bekanntesten Werken der klassischen Musik. Rund 300 Jahre nach ihrer Entstehung schlägt das international gefeierte Janoska Ensemble eine faszinierende Brücke zwischen Barock und Gegenwart: Mit ihrem unverwechselbaren „Janoska Style“ verbinden die vier Virtuosen Vivaldis Meisterwerk mit heutigen Rhythmen, Improvisation und moderner Klangsprache. Das Konzert mit dem Janoska Ensemble wird am 4. Februar Antonio Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ im Ragenhaus in Bruneck zu Gehör bringen.

Die Auseinandersetzung des Ensembles mit der musikalischen und inhaltlichen Thematik der „Vier Jahreszeiten“ basiert auf der vollendeten Meisterschaft der vier Musiker und ihrer genuinen Musikalität wie auf ihrem tiefen Respekt gegenüber Vivaldi, dessen Gedanken sie in ungemein fesselnder Weise weiterführen. Anhand der Sonette, die Antonio Vivaldi jedem der Konzerte voranstellte, führt das Janoska Ensemble nicht nur durch die vier Jahreszeiten, sondern auch durch drei Jahrhunderte – und dies in orchestraler Klangpracht.

Das Ensemble – bestehend aus den Brüdern Ondrej, Roman und František Janoska sowie ihrem Schwager Julius Darvas – ist bekannt für seine Kunst, klassische Werke neu zu interpretieren und dabei eine ganz eigene musikalische Welt zu erschaffen.

Seit seiner Gründung 2013 begeistert das Janoska Ensemble mit überschäumender Virtuosität, kreativer Improvisation und einer Ausdrucksbreite, die von berührend bis mitreißend reicht. Ihr „Janoska Style“ ist längst zur Marke geworden – und zum Genre-Begriff. Die Musiker stehen bei der Deutschen Grammophon unter Vertrag und haben dort u. a. die „Vier Jahreszeiten im Janoska-Stil“ eingespielt.

Pustertal

