Jedes Kind kann singen

Brixen – Kinder singen gerne, wenn man sie dort auffängt, wo sie sind. Dieses Credo des bekannten und erfolgreichen Jugendchorleiters Yoshihisa Matthias Kinoshita spürten auch die 14 Chorleiter und Chorleiterinnen, die am 13. April am Seminar des Südtiroler Chorverbands im Jugendhaus Kassianeum in Brixen teilgenommen haben.

Um neue Wege der Kinderchorleitung in der Praxis zu erproben, durften sie mit einem Übungschor aus Innichen mit 23 Kindern unter der Leitung von Ingrid Tempele arbeiten. Der Kursleiter ist Dozent für Kinderchorleitung an der Hochschule für Musik und Theater München und unter anderem bekannt dafür, dass sich unter seiner Leitung der Wolfratshauser Kinderchor aus Bayern zu einem der führenden Kinderchöre Deutschlands entwickelte.

Besonderes Merkmal dieses Chores ist es, dass keine Auslese bei den Kindern stattfindet und auch scheinbar stimmlich nicht begabte Kinder durch eine intensive Stimmbildung ein hohes Leistungsniveau erreichen. In diesem Sinne lernten die Südtiroler Chorleiter und Chorleiterinnen nicht nur neue Kinderlieder kennen, sondern erhielten auch Tipps für die Stimmbildung und die Probentechnik. Am Beispiel eines Kindermusicals lernten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wie man den Probenalltag kreativ gestalten kann und welche pädagogischen und sozialen Kompetenzen für die erfolgreiche Leitung von Kinderchören wichtig sind.

Neben diesem Seminar organisiert der Südtiroler Chorverband viele weitere Fortbildungen für Jugendchorleitung und Chorwochen für Jugendliche und Kinder, ist ihm doch die Förderung des Gesangs bei Kindern und Jugendlichen ein großes Anliegen.