Johann von Bülow liest „Roxy“

Bozen – In über 120 Filmen stand Johann von Bülow schon vor der Kamera. Mit „Roxy“ hat er nun einen spannenden Roman geschrieben, den er in der Reihe Reihe „HÖRbar gut!“ live in Bozen vorstellt.

Packend und zugleich mit Humor schreibt Johann von Bülow in seinem Debütroman „Roxy“ über Freundschaft, Schicksal und das, was im Leben wirklich zählt: Marc muss nach München zur Beerdigung seines einst besten Freundes Roy. Ein viel zu früher Tod. Dabei hatte Roy buchstäblich alle Möglichkeiten der Welt. Damals. Marc blickt zurück auf das München der achtziger Jahre: Aufgewachsen in einer Doppelhaussiedlung will er ausbrechen, Schauspieler werden, die Welt erobern. Die liegt seinem Freund, dem Industriellensohn Roy, schon zu Füßen. Die beiden wachsen aneinander und kosten jene Glamourwelt, die sich in der Edeldisco „Roxy“ trifft. Als eine Frau auftaucht, die alles verändert, erweisen sich die Linien zwischen Freundschaft und Rivalität als dünn.

Als Schauspieler steht Johann von Bülow regelmäßig auf wichtigen Bühnen und für Film und Fernsehen vor der Kamera. In etlichen Kino- und Fernsehfilmen sowie Serien wie „Mord mit Aussicht“ oder „Herr und Frau Bulle“ war und ist er zu sehen.

In der Reihe „HÖRbar gut!“ der Stiftung Südtiroler Sparkasse liest Johann von Bülow am Donnerstag, 7. März um 20 Uhr im Bozner Waltherhaus aus seinem Roman „Roxy“. Karten online www.kulturinstitut.org und im Südtiroler Kulturinstitut (T 0471 313800; info@kulturinstitut.org).