Jubiläumskonzerte des Vinzentiner Knabenchors in Brixen, Badia und Feldthurns

Brixen – Gleichzeitig mit dem Vinzentinum selbst feiert auch der Vinzentiner Knabenchor sein 150-jähriges Bestehen. Mit dem sakralen Programm „Ein Lied von der Größe des Herrn“ bestritt der einzige reine Knabenchor Südtirols zusammen mit dem Streichensemble „Sound of Strings“ der Musikschule Klausen in den vergangenen Tagen drei Jubiläumskonzerte.

Bereits 1872 wurde der mittlerweile fast 60 Mitglieder umfassende Chor vom Präfekten David Mark gegründet. Andrea Tasser leitet seit 2014 den Chor: „Es ist wichtig zu zeigen, dass junge Burschen Freude am Singen und an klassischer Musik haben können. Mit unserer Arbeit wollen wir dem Klischee, dass Singen nichts für Buben ist, entgegenwirken.“

Zwischen den Musikstücken von Bach, Mendelssohn, Purcell und anderen klassischen wie auch zeitgenössischen Komponisten trugen Chorsänger kurze, überarbeitete Textpassagen aus dem Alten Testament vor. Begonnen wurde die Minitournee am Freitag mit einem „Heimspiel“ im Beisein von Bischof Ivo Muser im prall gefüllten Vinzentiner Parzivalsaal. Das Gastspiel in der Pfarrkirche von Badia sollte die Verbundenheit des Chores mit den ladinischen Tälern unterstreichen, von wo damals wie heute zahlreiche Vinzentiner Chorknaben stammen. Den Abschluss der Jubiläumskonzerte bildete ein weiteres Gastspiel am Dienstag im Castaneum von Feldthurns.