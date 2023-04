Jugend und Nachhaltigkeit: Was geht uns das an?

Bozen – Junge Menschen denen nachhaltiges Verhalten wichtig ist, haben meist auch Freunde und Eltern, die ähnlich gepolt sind. Aber es gibt auch Jugendliche, die noch wenig sensibel für das Thema sind; ihnen fehlen häufig die guten Vorbilder oder einfach eine animierende Gemeinschaft. Klar ist zugleich: Die Mehrheit der jungen Menschen fühlt sich in der andauernden Krisensituation nicht genug gehört und beteiligt. Dies wollen die Teilnehmenden der Gesprächsrunde „Wie holen wir die Jugend an Bord“ ändern. Am 18. April haben sie sich mit La Rete das Netzwerk La Rëi dazu ausgetauscht.

Eingeladen waren an dem Abend die Mitwirkenden der Netzwerk-Jugend-Klausur, Jugendorganisationen und Interessierte. Neben dem Kernteam von La Rete das Netzwerk La Rëi waren der Südtiroler Jugendring, die Organisation für Eine solidarische Welt, Tiatro, Studio Comune, zwei Studentinnen des Master for eco-social design der Freien Universität Bozen, die neue Waldorf Oberschule Meran, kurz WOM, der Künstler Orlando Rojas und der neue Waldkindergarten aus Tramin dabei.

In offener, inspirierender Atmosphäre drehte sich alles um die Fragen: Welche Ziele, welche Potenziale haben wir? Wie können wir uns vernetzten? Wie binden wir junge Menschen auf kreative Weise in einen nachhaltigen Wandel ein?

Spannend war es zu sehen, wie viele nachhaltige Projekte es landesweit schon gibt und was derzeit am Entstehen ist. So zum Beispiel der „Abenteuer Kindergarten“ in Tramin, der schon die ganz Kleinen für Natur und Tierwelt begeistert. Oder das Kunstprojekt von Orlando Rojas, der Jugendliche animiert mit einem Re- und Upcycling-Kunstprojekt unseren Überkonsum sichtbar zu machen. Um Ganz- und Nachhaltigkeit geht es auch in der neuen Waldorf Oberschule in Meran, die im Herbst startet. Die Sensibilisierung der Jugendlichen und das Bemühen um einen umweltfreundlichen Alltag sind Bestandteil des Schulprofils. Die Studentinnen des Master for eco-social Design erarbeiten in Partnerschaft mit dem Netzwerk und Tiatro sogenannte WIR-Spiele, und laden im Eventkalender auf future.bz.it ein, diese Spiele am 4. Mai um 17.00 Uhr im Spazio Rete (Giovanni Caproni Str 9 in Bozen) zum ersten Mal auszuprobieren.

La Rete Das Netzwerk La Rëi bietet Unterstützung um diese Energien zu bündeln. Sigrid Seberich vom Netzwerk-Kernteam und Tiatro bringt es auf den Punkt: „Wir bauen eine Gemeinschaft, die mit neuer Strahlkraft nach Außen geht und junge Menschen einbezieht, auf Augenhöhe.“