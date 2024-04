Jugendinformation: Grenzüberschreitende Zusammenarbeit wird ausgebaut

Wien – Vor einem Monat wurde das Landesamt für Jugendarbeit ins Bundesnetzwerk Österreichischer Jugendinfos aufgenommen und nimmt heute und morgen erstmals an einer Fachtagung zur Jugendinformation in Wien teil. Das Bundesnetzwerk Österreichischer Jugendinfos ist ein Zusammenschluss der 28 Jugendinformationsstellen in ganz Österreich, die Jugendliche informieren und sie bei der Umsetzung ihrer Projekte unterstützen.

Das Bundesnetzwerk Österreichischer Jugendinfos ist auch die nationale und internationale Vertretung sowie Ansprechpartner für Fördergeber und Partner. Durch den Beitritt des Landesamtes für Jugendarbeit werden bereits bestehende Netzwerke im Bereich der Jugendarbeit mit Partnern aus Österreich ausgebaut. Angestrebt werden weitere Impulse, Austausche und Erkenntnisse in einem vor allem auch für die Jugendarbeit Südtirols sehr wichtigen Bereich. Jugendinformationen sind digital oder analog als Erstanlaufstelle für junge Menschen konzipiert und beantworten Anfragen zu allen jugendrelevanten Themen. Darüber hinaus fördern sie die Mobilität, indem sie über Auslandsaufenthalte innerhalb der EU und über Fördermöglichkeiten informieren.

Zweisprachig aufgebaute Informations-App für junge Menschen

Zu einem wichtigen Anbieter von Jugendinformation in Südtirol im digitalen Bereich ist von Jugendlichen viel genutzte “Youth App” geworden. Die zweisprachig aufgebaute Informations-App für junge Menschen zwischen 15 und 25 Jahren informiert Jugendliche über Events, Arbeit, Freizeit, Universität, Schule und gibt einen Überblick über wichtige Anlaufstellen zu unterschiedlichen Themen. “Das die Youth App Südtirol betreuende Team konnte heuer personalmäßig aufgestockt werden, um zuverlässige Informationen für Jugendliche im Internet zu potenzieren und das Angebot schrittweise zu erweitern”, informiert der Direktor des Landesamtes für Jugendarbeit Konrad Pamer.

Heute ist der jährliche Europäische Tag der Jugendinformation; ins Leben gerufen wurde der Aktionstag von der European Youth Information and Counselling Agency ERYICA, um darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig der Zugang zu objektiven Informationen für Jugendliche ist.

Informationen und Download zur Youth App Südtirol können hier abgerufen werden.