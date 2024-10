Jugendkultur-Sommer in der Zoona Magnifiique erfolgreich abgeschlossen

Von: luk

Bozen – In der Zoona Magnifiique im Quartier Rombrücke in Bozen organisierte die Fachstelle Jugend des Forum Prävention heuer erstmals ein jugendkulturelles Angebot in Zusammenarbeit mit vielen Kollektiven und Vereinen. Gegen Ende des Jahres soll die Aktivität Indoor weitergeführt werden.

Das Quartier Rombrücke wurde diesen Sommer heuer erstmals als Treff – und Veranstaltungsort für junge Kultur und Freizeit öffentlich zugänglich gemacht. Das Projektteam unter der Leitung der Fachstelle Jugend des Forum Prävention kreierte einen Ort der zum Zusammenkommen, Verweilen und Sich-verwirklichen einlud. Den ganzen Sommer über fanden über 43 unterschiedlichste Konzerte, Jamsessions, Dj-Sets und Workshops statt. Insgesamt erfreuten sich über 4.000 Besucher über das neue Jugendkultur-Angebot in der Hauptstadt.

„Für uns als Fachstelle Jugend war es sehr wichtig, einen Ort zu schaffen, in dem wir nicht nur ein jugendkulturelles Programm anbieten, sondern die Möglichkeit nutzen, einen Rahmen zu kreieren, wo junge Kollektive ihre Ideen selbst umsetzen können. Junge Menschen haben viele Ideen und sind meist voller Tatendrang, scheitern in der Umsetzung aber meist an banalen Dingen wie Lizenzansuchen, Startfinanzierung oder ganz einfach dem Fehlen eines geeigneten Ortes. All dies hier wollen wir mit dem Projekt Zoona Magnifiique für die Stadt Bozen und Umgebung voranbringen“ so Florian Pallua, Koordinator der Fachstelle Jugend des Forum Prävention.

Riccardo Larcher, einer der Initiatoren und Mitarbeiter im Projektteam hebt den partizipativen und interaktiven Charakter von Zoona Magnifiique hervor: „Ein Raum, wo Gestalten möglich ist, öffnet automatisch auch einen Raum, wo interkulturelle Begegnung und interethnischer und generationenübergreifender Dialog stattfindet. Gelebte Vielseitigkeit, nicht nur zwischen den mitorganisierenden Vereinen wie Sk8 Projekt, Otro Mundo oder Dingsdo Festival, sondern auch zwischen den Besucher generieren einen Mehrwert für die ganze Stadt Bozen. Dabei werden Problematiken wie Gewaltbereitschaft und Spaltung reduziert. Oft hat man uns rückgemeldet, dass genau so ein Ort der Hauptstadt gefehlt hat.“

„Die erste Erfahrung war manchmal chaotisch und etwas anstrengend aber insgesamt sehr positiv. Als Organisatoren wünschen wir uns ein noch stärkeres Engagement von den Teenagern. Während wir bei den 20 bis 25-jährigen viel Zulauf hatten und auch viele Projektanfragen gemeinsam verwirklicht haben, gibt es bei den unter 20-jährigen noch Luft nach oben. Oberschüler sind oft eine nicht beachtete und schwierig zu erreichende Zielgruppe. In der Zoona Magnifiique warten wir aber nur darauf, ihre Ideen mit uns zu verwirklichen und diese Altersgruppe in das jugendkulturelle Geschehen miteinzubinden.“ Eindrücke könne man sich auf Instagram verschaffen und das Programm über die Freizeit- und EventApp Nizer einsehen, erklärt Matthias Pixner.

„Wichtig ist es nun, dieser schönen Initiative Kontinuität zu verleihen. Wir haben die Sommer-Outdooraktivität zwar abgeschlossen, wollen aber schnellstmöglich Indoor weitermachen. Uns kommen fast täglich neue Anfragen zu und immer mehr junge Menschen bekommen mit, welche Möglichkeiten sich ihnen hier im Quartier Rombrücke bietet. Man arbeitet bereits daran, neben einem jugendkulturellen Angebot, wichtige Themen wie Mentale Gesundheit, Freizeitsport und handwerkliches Grundverständnis in das Projekt Zoona einzubauen“ so abschließend Sophie Makil, Projektmitarbeiterin bei Zoona Magnifiique.

Unterstützt und finanziert wird das Vorhaben vom Amt für Jugendarbeit der Deutschen Kultur.