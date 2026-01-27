Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > Jugendliche erinnern an die Shoah: Brixner Schulklassen in Rom
Teilnahme an Wettbewerb

Jugendliche erinnern an die Shoah: Brixner Schulklassen in Rom

Dienstag, 27. Januar 2026 | 17:24 Uhr
IMG-20260127-WA0080
lpa
Schriftgröße

Von: mk

Rom – Am 27. Jänner hat Staatspräsident Sergio Mattarella anlässlich der offiziellen Feier zum Tag des Gedenkens im Quirinal eine Delegation von Mittelschulen aus Brixen empfangen. Begleitet wurden die Schülerinnen und Schüler von Lehrpersonen, der Schuldirektorin sowie vom italienischen Bildungsausschuss “Evviva Bressanone”.

Im Rahmen der Feier zeichnete Präsident Mattarella mehrere Südtiroler Schulklassen aus, darunter die deutschsprachige Mittelschule Wolkenstein und die italienischsprachige Mittelschule Manzoni. Die Klassen hatten am nationalen Wettbewerb “I giovani ricordano la Shoah” des Bildungsministeriums teilgenommen.

An der Veranstaltung nahm auch der Landesrat für Italienische Bildung und Kultur Marco Galateo teil. Galateo betonte: “Initiativen dieser Art fördern die Kultur der Erinnerung, stärken den Dialog zwischen den Sprachgruppen und tragen dazu bei, junge Menschen für Geschichte zu sensibilisieren.“

Die Teilnahme an der Veranstaltung steht auch im Zusammenhang mit dem Projekt “Brixen erinnert an die Shoah” des italienischen Bildungsausschusses “Evviva Bressanone”. Das Projekt bezieht Bürgerinnen und Bürger sowie vor allem Jugendliche ein und fördert die Auseinandersetzung mit der Erinnerungskultur. Die Tätigkeit von Evviva Bressanone wird vom italienischen Landesamt für Weiterbildung, Bibliotheken und audiovisuelle Medien unterstützt.

Bezirk: Eisacktal

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Eisacktal

Meistkommentiert
Traurig: US- und deutsche Mikrochips in Russlands neuester raketenähnlicher Drohne
Kommentare
47
Traurig: US- und deutsche Mikrochips in Russlands neuester raketenähnlicher Drohne
Sollte die EU gegenüber Donald Trump härter auftreten?
Kommentare
44
Sollte die EU gegenüber Donald Trump härter auftreten?
Unglaublich: Sommerreifen-Schlacht im tiefsten Sextner Winter
Kommentare
43
Unglaublich: Sommerreifen-Schlacht im tiefsten Sextner Winter
Eklat an Mittelschule: Messer mit 3D-Drucker produziert
Kommentare
39
Eklat an Mittelschule: Messer mit 3D-Drucker produziert
“Ihr macht es alle falsch” – sagt Oma
Kommentare
25
“Ihr macht es alle falsch” – sagt Oma
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 