Jugendliche erinnern an die Shoah: Brixner Schulklassen in Rom

Von: mk

Rom – Am 27. Jänner hat Staatspräsident Sergio Mattarella anlässlich der offiziellen Feier zum Tag des Gedenkens im Quirinal eine Delegation von Mittelschulen aus Brixen empfangen. Begleitet wurden die Schülerinnen und Schüler von Lehrpersonen, der Schuldirektorin sowie vom italienischen Bildungsausschuss “Evviva Bressanone”.

Im Rahmen der Feier zeichnete Präsident Mattarella mehrere Südtiroler Schulklassen aus, darunter die deutschsprachige Mittelschule Wolkenstein und die italienischsprachige Mittelschule Manzoni. Die Klassen hatten am nationalen Wettbewerb “I giovani ricordano la Shoah” des Bildungsministeriums teilgenommen.

An der Veranstaltung nahm auch der Landesrat für Italienische Bildung und Kultur Marco Galateo teil. Galateo betonte: “Initiativen dieser Art fördern die Kultur der Erinnerung, stärken den Dialog zwischen den Sprachgruppen und tragen dazu bei, junge Menschen für Geschichte zu sensibilisieren.“

Die Teilnahme an der Veranstaltung steht auch im Zusammenhang mit dem Projekt “Brixen erinnert an die Shoah” des italienischen Bildungsausschusses “Evviva Bressanone”. Das Projekt bezieht Bürgerinnen und Bürger sowie vor allem Jugendliche ein und fördert die Auseinandersetzung mit der Erinnerungskultur. Die Tätigkeit von Evviva Bressanone wird vom italienischen Landesamt für Weiterbildung, Bibliotheken und audiovisuelle Medien unterstützt.