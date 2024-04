Jugendring zu Besuch bei Landesrätin Ulli Mair

Bozen – Zum Arbeitsbeginn der neuen Landesregierung hat der Vorstand des Südtiroler Jugendrings, Dachverband der Kinder- und Jugendorganisationen Südtirols, Landesrätin Ulli Mair einen Antrittsbesuch abgestattet und als Sprachrohr für Kinder und Jugendliche mehrere Themen angesprochen.

Im Zentrum des Gesprächs stand der große Bedarf nach leistbarem Wohnraum für junge Erwachsene und Familien in Südtirol. „Für viele Menschen ist es aktuell äußerst schwierig, in Südtirol Wohnraum zu einem leistbaren Preis zu bekommen, sowohl am Mietmarkt als auch in Bezug auf Bau, Kauf oder Sanierung. Leistbarer Wohnraum bildet die Grundlage für ein Leben in Südtirol und ist Voraussetzung für die gesunde Entwicklung junger Erwachsener“, betonte Tanja Rainer, Vorsitzende des Südtiroler Jugendrings. „Bei diesem Thema besteht die große Chance, aktiv zu gestalten, in welche Richtung sich Südtirol langfristig entwickeln will, und welche Rolle die jungen Generationen dabei spielen sollen“, so Rainer.

Ebenso wichtig für die gesunde Entwicklung junger Menschen sei die notwendige Differenzierung, wenn es um verhaltensauffällige Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene geht. In der Diskussion zum Thema öffentliche Sicherheit werde die Jugend gern pauschal als problematisch dargestellt. Dies sei weder gerecht noch lösungsorientiert, so der Vorstand des SJR. Vielmehr müsse in die Sensibilisierung und Prävention investiert und ernsthaft nach den Ursachen für Verhaltensauffälligkeiten gesucht werden.

Der SJR betonte außerdem die Notwendigkeit, neue Maßnahmen zur Integration junger Menschen mit Migrations- und Fluchthintergrund sowie zur Inklusion von Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigung zu ergreifen. Der Bedarf danach sei hoch und dringend.

Landesrätin Ulli Mair teilte die präsentierten Anliegen und versicherte ihr Engagement, spürbare Verbesserungen bei den Themen leistbares Wohnen und öffentliche Sicherheit zu erwirken. „Das bezahlbare Wohnen und die öffentliche Sicherheit sind Themenkomplexe, die im Besonderen junge Menschen im Land beschäftigen und betreffen. Es gibt großen Handlungsbedarf und mir ist es ein Anliegen, bei der Suche und Ausarbeitung von Lösungen die Bedürfnisse der jungen Menschen ernst zu nehmen und ihnen gerecht zu werden, weshalb ich auf einen regen Austausch mit dem Südtiroler Jugendring Wert lege“, so Mair.