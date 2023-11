Jung, engagiert, Zukunft gestalten

Projekt „Junges Ehrenamt“ am Realgymnasium und an der TFO Meran

Meran – Das Ehrenamt ist nach wie vor ein zentraler Pfeiler unseres täglichen Lebens. Egal, ob Freiwillige Feuerwehr, Weißes Kreuz oder der ehrenamtliche Dienst in einem Verein – ohne die vielen Ehrenamtlichen würde vieles bei uns nicht gehen. Junge Menschen für ehrenamtliche Mitarbeit zu motivieren, ist Anliegen des Projekts, das die Mathematiklehrerin Heidemarie Unterholzner am Realgymnasium und an der TFO Meran ins Leben gerufen hat. „Wir müssen ein Bewusstsein dafür entwickeln, wie sehr wir auf die freiwilligen Helfer und Helferinnen angewiesen sind“, sagt sie. Schuldirektor Alois Weis betont: „Ohne das Ehrenamt würde unser Gemeinwesen kaum funktionieren, Ehrenamt braucht es auch in Zukunft.“

Dass es bereichernd und spannend ist, sich für andere einzusetzen und ehrenamtlich im Verein mitzuarbeiten, konnten die Schüler der zweiten Klassen kürzlich bei einer Begegnung mit der Freiwilligen Feuerwehr erfahren. Mit einem großen Löschfahrzeug und einem Gerätewagen war Max Tumler – verantwortlich für die Jugendbetreuung bei der Berufsfeuerwehr und ehrenamtlich tätig bei der Freiwilligen Feuerwehr Meran – an die Schule gekommen, um den Jugendlichen hautnah zu präsentieren, was so alles bei der Feuerwehr anfällt.

Tatkräftig unterstützt wurde er dabei von Viktoria Perkmann (Freiwillige Feuerwehr Mölten), Emil Mair (Freiwillige Feuerwehr Marling), Benjamin Settili (Freiwillige Feuerwehr Meran) und Alex Schroffenegger (Freiwillige Feuerwehr Meran). Die TFO-Schüler zeigten ihren jüngeren Mitschülern, warum es eine schöne Herausforderung ist, ehrenamtlich bei der Freiwilligen Feuerwehr mitzumachen.

Zum Einsatz kamen die hydraulische Rettungsschere und der Spreizer. „Damit werden Eingeklemmte aus Fahrzeugen gerettet“, erklärte Emil Mair. Mit den Hebekissen wurde ein Einsatz simuliert, bei dem ein Verunglückter unter einer Last herausgezogen wurde. Das große Tanklöschfahrzeug zog alle Blicke auf sich, simuliert wurde ein Brand im Freien und den Schülern wurden die verschiedenen Löschtechniken erklärt.

Gerade in der heutigen Zeit ist es wichtig, junge Menschen für das Ehrenamt zu begeistern. Ehrenamt ist eine Bereicherung, stärkt die Persönlichkeit, das Selbstbewusstsein, erfüllt eine soziale Funktion, gibt Menschen Halt, vermittelt den Jugendlichen ein Gefühl von Dazugehörigkeit, ermöglicht Dienste, die sonst unbezahlbar wären, ist man an der Schule überzeugt. Dabei denkt man auch an die Integration der Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Als nächste Gäste werden „Weißes Kreuz“ und „Caritas“ erwartet.