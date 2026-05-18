Jungen Menschen Räume geben

Von: mk

Bozen – Am Samstag, den 16. Mai 2026 fand die Mitgliederversammlung von Südtirols Katholischer Jugend (SKJ) beim Firmensitz von Salewa statt. Gemeinsam wurde auf das bisherige Arbeitsjahr zurückgeschaut und das neue Jahresprogramm passend zum Jahresthema „Wir schaffen tRäume“ vorgestellt. Der Jugendpreis wurde an Thomas Weithaler verliehen.

Im Rahmen der diesjährigen Mitgliederversammlung von Südtirols Katholischer Jugend blickte die Landesleitung auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Die drei Landesleiter:innen, Simon Klotzner, Elisa Plaikner und Dominik Heiss gaben Einblicke in die Arbeit des Vereins und teilten ihre Gedanken zu gesellschaftlichen und kirchlichen Entwicklungen. „Oft hören wir den Satz: „Die Jugend glaubt heute an nichts mehr.“ Doch das ist nicht so,“ findet Dominik Heiss, 3. Landesleiter von Südtirols Katholischer Jugend und betonte weiter: „Gerade in einer Zeit voller Krisen, Unsicherheiten und ständigem Wandel ist Glauben wichtig. Glauben bedeutet nicht nur Religion. Glauben ist Vertrauen – in andere Menschen, in eine Zukunft, in Werte wie Gerechtigkeit, Menschlichkeit oder Solidarität. Glauben gibt Kraft, nicht nur wenn das Leben schwierig wird. Er gibt Orientierung, wenn vieles unklar erscheint. Und er schafft das Gefühl, nicht allein zu sein“.

Auch gesellschaftliche Themen beschäftigen Südtirols Katholische Jugend. Simon Klotzner, erster Landesleiter von Südtirols Katholischer Jugend betonte zum Thema Neuorganisation der Ombudsstellen: „Die Kinder- und Jugendanwaltschaft war – und ist nach wie vor – eine wichtige Stimme für Kinder und Jugendliche. Sie ist eine Anlaufstelle für Sorgen, Probleme und Konflikte. Junge Menschen konnten dort Unterstützung finden, wenn sie sich nicht gehört oder ungerecht behandelt fühlten. Besonders in schwierigen Lebenssituationen war diese Institution ein Zeichen dafür, dass ihre Anliegen wichtig sind und vor dem Gesetz als Minderjährige vertreten und gehört werden.“

Jahresthema und Jahresprogramm

Südtirols Katholische Jugend, träumt von einer Welt, die jungen Menschen Räume gibt – Räume zum Sein, zum Wachsen, zum Mitgestalten. Mit dem Jahresthema 2026/27 „Wir schaffen tRäume“ sollen Träume Wirklichkeit werden und Orte gestaltet werden, an denen sich Jugendliche frei entfalten können. Einige Höhepunkte des SKJ-Jahres 2026/27 sind:

• Glaubenserlebnisse können unter dem Motto „Glaubens(t)räume“ bei drei verschiedenen Jugendgottesdiensten an besonderen Orten, verteilt auf ganz Südtirol, gesammelt werden.

• Der SKJ-Nachhaltigkeitspreis „Laudato Si‘“ wird in diesem Arbeitsjahr auch wieder vergeben. Jugendgruppen haben mit der Einreichung eines nachhaltigen Projektes die Chance 3500 Euro für eine nachhaltige Reise zu gewinnen.

• Ein Highlight bildet auch heuer wieder das Europäische Taizé-Jugendtreffen über Silvester – diesmal geht es nach Lodz in Polen, vom 27. Dezember bis 2. Januar und zu Ostern wird nach Taizè in Frankreich gefahren.

• Verschiedene Weiterbildungsangebote sollen den Jugendlichen Impulse und Hilfestellungen für ihre Arbeit vor Ort geben.

• Über Pfingsten findet das Hüttenlager MeetEinander statt – für Jugendliche mit und ohne Behinderung.

• Zum Abschluss des Arbeitsjahres gibt es im August 27 die Möglichkeit mit zum Weltjugendtag nach Seoul in Südkorea zu fahren.

Jugendpreis geht an Thomas Weithaler

Thomas Weithaler ist der Jugendpreisträger 2026. Er wurde für sein jahrzehntelanges, leidenschaftliches Engagement in der kirchlichen Jugendarbeit ausgezeichnet. Ob bei den Pfadfindern, in der SKJ-Ortsgruppe, bei der Jugendfirmung und vielem mehr, Tomy prägte Jugendgruppen nachhaltig mit Herz und Organisationstalent. Er hat Generationen von Jugendlichen begeistert und ist selbst an den Aufgaben gewachsen. Die Auszeichnung sieht er als große Ehre und als Zeichen dafür, dass er etwas bewirken konnte.