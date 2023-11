Kaiserhof in Prag

Meran – Mit vielen Eindrücken ist die Gruppe von Meraner Kaiserhöflern aus Prag zurückgekehrt. Im Rahmen der Begabtenförderung durften sechs Schülerinnen und Schüler für eine Woche eine Studienfahrt nach Prag unternehmen. Begleitpersonen waren die Professoren Barbara Telser und Walter Mairhofer.

Das Programm beinhaltete ein Treffen mit der Prager Hotelfachschule, die Besichtigung vieler Sehenswürdigkeiten, wie zum Beispiel der Prager Burg, der Goldenen Gasse, der Karlsbrücke oder des Konzentrationslagers Theresienstadt. Aber auch der Wenzelsplatz und eine Bierbrauerei waren Teil des Programms. Die Stadtführung führte die Gruppe an den Ort der Uraufführung von Mozarts Don Giovanni, zum Geburtshaus von Franz Kafka, vorbei am Tanzenden Haus und der Astronomischen Uhr auf dem Hauptplatz und jenem Ort, an dem Jan Hus verbrannt wurde.

Johannes Keplers Haus des Wirkens war ebenso interessant zu sehen wie die Architektur des Kubismus und des Jugendstils, auf die man beim Flanieren traf. Ein Dank geht an den Vizedirektor Andreas Erlacher für die Mithilfe bei der Organisation und an den Direktor Hartwig Gerstgasser. Für ihn sei es wichtig, Schüler und Schülerinnen zu unterstützen, die motiviert, interessiert und engagiert am Schulleben teilnehmen.