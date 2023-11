Kein Feuerwerk zu Silvester in Meran, aber…

So wird 2024 in der Passerstadt eingeläutet

Meran – Viel Musik, Initiativen für Familien und um Mitternacht die Music Light Show – die Kurverwaltung hat im Auftrag der Meraner Stadtregierung das Programm festgelegt, das die Silvester- und Neujahrsfeiern beleben wird.

„Im vergangenen Jahr“, erklärte Bürgermeister Dario Dal Medico heute auf einer Pressekonferenz, „haben wir im Einvernehmen mit dem Kurverwaltung beschlossen, keine Konzerte und Silvesterfeiern in der Stadt zu veranstalten, und zwar auf der Grundlage einer Reihe von Bewertungen, die vor allem die wirtschaftlichen Schwierigkeiten der Gemeindekasse berücksichtigten. Die Folgen der Covid-Krise und der drastische Anstieg der Energiekosten hatten uns nämlich zu schmerzhaften und unpopulären, aber unverzichtbaren Einschnitten gezwungen. Ich möchte daran erinnern, dass es uns im Vorjahr nur mit großer Mühe gelungen ist, die Beiträge für die Vereine zu gewährleisten und die Weihnachtsbeleuchtung zu organisieren, wenn auch in geringerem Umfang als in den vergangenen Jahren. In diesem Jahr hingegen konnten wir die notwendigen Mittel rechtzeitig sichern, so dass Meran dank der organisatorischen Bemühungen der Kurverwaltung, der ich an dieser Stelle danken möchte, der Bevölkerung und den Gästen wieder die Unterhaltung bieten kann, die sie verdienen, um das Ende des Jahres 2023 und den Beginn des neuen Jahres zu feiern.“

„Ab dem späten Vormittag des 31. Dezember“, erklärte die Direktorin der Kurverwaltung, Daniela Zadra, „wird die Innenstadt mit Musik und Initiativen für Familien in der lebendigen und eleganten Kulisse der Weihnachtsmärkte erfüllt sein. Am Abend wird das Tempo mit verschiedenen Konzerten auf Bühnen, die jeweils ein anderes Publikum einladen, immer höher. Bis zum Schlag Mitternacht, wenn der Himmel über dem Kurhaus von einem pyromusikalischen Schauspiel erhellt wird.“

Ab 10.30 Uhr und bis 17.00 Uhr wird die Atmosphäre auf und um die Passerpromenade belebt. Auf verschiedenen Bühnen wechseln sich Pop und akustischer Rock, Covers der berühmtesten italienischen Singer-Songwriter und mehr Jazz, Blues und Funky Music ab, die sich in den gastronomischen und handwerklichen Hütten verbreiten. Auch der Thermenplatz wird sich mit Musik beteiligen, sowohl am Nachmittag als auch am Abend, wenn die Eislaufbahn geöffnet ist.

Die große Party unter dem Sternenhimmel findet ab 22.30 Uhr in zwei Zentren statt: Auf dem Theaterplatz, dem jüngsten Bereich, legen zwei DJs Musik für ein tanzfreudiges Publikum auf. Aber Bewegung gibt’s auch im oberen Teil der Freiheitsstraße, wo die Rhythmen der 1970-er bis 1980-er Jahre zu hören sein werden.

Music Light Show

Beim Schlag von zwölf Glockenschlägen der Pfarrkirche werden die Fassade des Kurhauses und der Himmel über dem Gebäude von der Music Light Show (die von der Firma Parente durchgeführt wird) eingefärbt, ein Moment mit künstlerischen Spezial- und Lichteffekten. Eine Show, die von einem mitreißenden Soundtrack begleitet wird, der in der Lage ist, zu überraschen, um das Jahr 2023 zu verabschieden und das Jahr 2024 zu begrüßen. Und dann ist immer noch Zeit zum Tanzen: Die Musik wird bis 1.30 Uhr nachts fortgesetzt.