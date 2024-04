Kent Nagano in Bozen, Trient und Venedig

Bozen – Am 18. April steht der legendäre Dirigent Kent Nagano im Auditorium in Trient (20.30 Uhr) wieder am Pult des Haydn Orchesters. Am 19. April um 20.00 Uhr ist der von Nagano geleitete regionale Klangkörper dann im Konzerthaus Bozen zu hören. Auf dem Programm stehen die „Sinfonia concertante” von Joseph Haydn und die 2. Sinfonie von Ludwig van Beethoven. Die Solisten der „Sinfonia concertante” sind an diesen beiden Abenden vier Stimmführer des Orchesters: Gianni Olivieri (Oboe), Flavio Baruzzi (Fagott), Marco Mandolini (Violine) und Luca Pasqual (Violoncello). Nach den Konzerten in Bozen und Trient spielt das Haydn Orchester diese Werke am 22. April bei einem Gastspiel im Teatro La Fenice in Venedig.

Kent Nagano gilt als einer der herausragenden Dirigenten weltweit, sowohl für das Opern- als auch für das Konzertrepertoire. Seit der Spielzeit 2015/16 ist er Generalmusikdirektor und Chefdirigent der Hamburgischen Staatsoper und Hamburgischer Generalmusikdirektor des Philharmonischen Staatsorchesters. Zudem war er von 2006 bis 2020 Music Director des Orchestre symphonique de Montréal und wurde im Februar 2021 zu dessen Ehrendirigent ernannt. Seit 2006 ist er Ehrendirigent des Deutschen Symphonie-Orchesters Berlin sowie seit 2019 Ehrendirigent des auf historische Aufführungspraxis spezialisierten Orchesters Concerto Köln.

Im Verlauf seiner Karriere hat Nagano für zahlreiche Labels CD-Aufnahmen eingespielt, etwa für Decca, Sony Classical, Erato, die Deutsche Grammophon und Harmonia Mundi. Zu seinen Kooperationen im Bereich der zeitgenössischen Musik gehört die Zusammenarbeit mit Frank Zappa anlässlich der Einspielung von Kompositionen des Gitarristen mit dem London Symphony Orchestra. Im Rahmen der Saisonprogramme des Haydn Orchesters interpretierte Kent Nagano das Oratorium „Die Schöpfung“, die „Abschiedssinfonie“ Nr. 45 und „Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze“ von Joseph Haydn sowie Werke zeitgenössischer Komponisten von Gubajdulina bis Ligeti,