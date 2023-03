Kinder- und Jugendchöre aus ganz Südtirol sangen in Auer

Auer – Den Schülerinnen und Schülern der deutsch- und ladinischsprachigen Musikschulen und ihren Lehrpersonen ist es – nach der langen, coronabedingten Durststrecke – in diesem Jahr wieder möglich, in großen Gruppen mit- und füreinander zu musizieren: Zwölf Chöre und Ensembles sowie zwei Solistinnen, betreut von insgesamt 22 Lehrpersonen, füllten am vergangenen Samstag (25. März 2023) die Räumlichkeiten der Musikschule Unterland und die Aula Magna der Oberschule für Landwirtschaft in Auer mit ihren Stimmen.

222 Kinder und Jugendlichen bestreiten Festkonzert

Am Vormittag fand das große Festkonzert statt. Mit dem Lied “Singen ist ´ne coole Sache” als gemeinsamem Auftakt machten die 222 Kinder und Jugendlichen klar, warum sie nach Auer gekommen waren. Die Kinderchöre aus Auer, Tramin, Kurtatsch und Kaltern, die Klassenchöre “Cool kids” und “Groovin´Kids” aus den Grundschulen Barbian, Villanders und Sterzing, die Kinder- und Jugendchöre aus den Musikschulen Meran, Passeier und Lana, die “Young singers” Meran, die “Musik-Tanz-Rhythmik”-Gruppen aus Lana und Terlan samt eigener Band, der Kinderchor “La derjola” aus Gröden, die “Singkids” aus Lana und Passeier, das Vokalensemble “Junge Stimmen Welsberg” sowie die beiden jungen Solistinnen Emma Madison Zwick und Anna Huyn aus Terlan präsentierten ein abwechslungsreiches und bewegendes Programm. “Die jungen Stimmen brachten den Saal zum Schwingen, rührten mit leisen Tönen zu Tränen und mit humorvollen Einlagen zum Lachen. Das alles kann Musik im Chor”, berichtet Fachberaterin und Organisatorin Sibille Huber.

“Sing in Auer-Popsong 2023” komponiert und getextet

Ein weiteres besonderes Erlebnis stand am Nachmittag auf dem Programm: Bei einem Workshop mit der bekannten Jazz-Solistin Marion Feichter entstand der “Sing in Auer-Popsong 2023”. Ausgehend von einem Refrain und einer Akkordfolge erarbeiteten die jungen Teilnehmenden in verschiedenen Gruppen mit Begeisterung die Textstrophen, die Background-Chöre, eine kreative Bridge, ein Body-Percussion-Solo und die Schlagwerk-Begleitung. Nachdem schließlich alle Einzelteile zum großen Ganzen zusammengefügt waren, erklang zum ersten Mal der mit Spannung erwartete Song “Sing!”: der “Sing in Auer-Popsong 2023”.

Der Aktionstag “Sing in” der Fachgruppen Elementare

Musikerziehung und Vokalausbildung der deutschen und ladinischen Musikschulen findet im Zweijahres-Rhythmus statt und war von der langjährigen Fachgruppenleiterin Johanna Psaier ins Leben gerufen worden. Zur diesjährigen Veranstaltung war sie als Ehrengast eingeladen worden. Ebenso anwesend waren die amtierende Fachgruppenleiterin Fara Prader sowie die Gastgeberin Ulrike Ellemunter, Direktorin der Musikschule Unterland und Konrad Pichler, Direktor der Musikschule Überetsch/Mittleres Etschtal. Der Aktionstag wurde von “Zipp dabei”-Reporterin Nadja begleitet und festgehalten. Der Bericht über “Sing in Auer” wird am Montag, 3. April 2023 um 18.00 Uhr auf RAI Südtirol ausgestrahlt.