Kindergarten: Zwei neue Führungskräfte zum Start ins Bildungsjahr

In Bozen und Mühlbach

Bozen – In zwei deutschen Kindergartensprengeln gibt es zu Beginn des neuen Bildungsjahres einen Führungskräftewechsel, und zwar in Bozen und in Mühlbach.

Auch der Kindergarten startet, wie die Schule, am heutigen 5. September in das neue Bildungsjahr und für 11.330 Kinder der deutschen Kindergärten öffnet sich die Tür hinein in die erste Bildungsstufe.

Auf Ebene der deutschsprachigen Kindergartensprengel gibt es in Bozen einen Wechsel bei der Führung: Renate Rauter leitet seit 1. September 2023 die Geschicke im Kindergartensprengel Bozen.

Im Gegenzug ist Ulrike Pircher im Kindergartensprengel Mühlbach, der durch den Wechsel von Renate Rauter derzeit vakant ist, Ansprechpartnerin und Leiterin vor Ort.