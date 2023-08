Kinderherz: Erfolgreicher Start von „Kino unterm Lichtenstern“

Ritten – Bereits zum dritten Mal findet die Reihe „Kino unter dem Lichtenstern“ am Ritten statt. Es handelt sich dabei um „Freilichtkino für einen guten Zweck“ und zwar zugunsten des Vereins „Kinderherz“, der seit nunmehr fast 20 Jahren in Südtirol als Anlaufstelle für Eltern von Kindern mit einem angeborenen Herzfehler fungiert. Hausherrin ist dabei die ehemalige Vizepräsidentin des Vereins Kinderherz, Verena Wachter Dovas, deren Tochter vor einigen Jahren aufgrund der angesprochenen Pathologie verstorben war. „Das war und ist immer noch ein riesiger Schlag sowie Verlust für unsere Gruppe“, betont Präsident Ulrich Seitz.

Zur großen Freude des zahlreich erschienenen Publikums wurde der Straßenfeger „Joe, der Film“ gezeigt. Die Anwesenheit von Schauspieler und Regisseur des Streifens, Thomas Hochkofler, stellte dabei einen besonderen Höhepunkt für die Gäste dar.

Leider würden die Sorgen der betroffenen Familien – trotz medizinischem Fortschritt – nicht weniger, so Seitz. Gerade in den Bereichen Pflegeeinstufung, Zivilinvalidität, sportmedizinische Abklärungen, Schule und Freizeit gebe es noch sehr „viel Luft nach oben“.

„Deshalb ist es wichtig, dass wir als Verein nicht nur medizinische Thematiken aufgreifen, sondern den gesamten Alltag der Betroffenen im Auge behalten. Von rund 70 neuen Krankheitsfällen im Jahr benötigen rund 80 Prozent davon lebenslange Betreuung, die mit erheblichen Kosten für die Angehörigen verbunden ist, da nur ein Teil der Spesen vom Landesgesundheitsdienst getragen werden kann. Man spürt bei vielen Familien im Lande zusehends die Sorge, die finanzielle Belastung für medizinische und nicht-medizinische Behandlungen, die nicht von der öffentlichen Hand übernommen werden können, zu stemmen. Und hier braucht es dann die Intervention unseres Vereins“, unterstreicht Ulrich Seitz.

„Es freut uns, dass wir immer öfters breite Solidarität in der Bevölkerung verspüren. Es darf einfach nicht zu Ausgrenzung und Benachteiligungen für die jungen Menschen kommen, die mit dem lebenslangen Schicksal einer schweren Krankheit zu kämpfen haben. Überaus nützlich sind dabei ohne Zweifel Events wie die Kinonächte, bei denen die Bevölkerung auch Informationen über die Arbeit des Vereins erhält“, erklärt Seitz.

Stolz ist der Kinderherz-Vorstand auf die Erfolge des Projekts „Geschwisterkinder mit Jugendvorstand“, das konsequent mit den Mitgliederfamilien verfolgt wird, und das das erste dieser Art im Lande ist. Ebenso wird auf die überaus positiven Ergebnisse des kürzlich zu Ende gegangenen Sommercamps in München mit therapeutischen Leistungen für junge Herzkranke hingewiesen, bei dem seit nunmehr einigen Jahren eine starke Südtiroler Delegation teilnimmt.

Die nächsten Termine bei „Kino unter dem Lichtenstern“ sind am 17.08.2023 mit der französischen Komödie „le donne del sesto piano“ und am 31.08.2023 mit dem Familienfilm in deutscher Sprache „Der Junge und die Wildgänse“.