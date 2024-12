Von: mk

Brixen – Einer der führenden europäischen Experten im Bereich von Kinderrechten und Kinderschutz spricht am Montag, den 9. Dezember, am Campus Brixen der unibz: Der Soziologe und Honorarprofessor der Fachhochschule Potsdam Jörg Maywald wird sich in einem öffentlich zugänglichen Vortrag dem Schutz von Kindern in Kleinkindbetreuungseinrichtungen und Kindergärten widmen.

Am kommenden Montagvormittag ermöglicht der bekannte deutsche Soziologe Jörg Maywald allen Interessierten, in das Thema kinderrechtsbasierter Kinderschutz sowie Entwicklung von Kinderschutzkonzepten einzutauchen. Kinderschutzkonzepte sind ein wichtiges Instrument der Qualitätssicherung in Betreuungs- und Bildungseinrichtungen. Damit wird Kindern aller Altersstufen Kinderschutz und ein Aufwachsen in einem Umfeld garantiert, das ihre Bedürfnisse beachtet, ihre gesellschaftliche Partizipation fördert und sie entsprechend ihren Lernmöglichkeiten unterstützt. Die Wirkung von Kinderschutzkonzepten geht weit über die jeweiligen Einrichtungen hinaus, womit Kinderschutz auch ein wichtiges Instrument der Gewaltprävention ist.

„Während im deutschsprachigen Raum die Umsetzung solcher Konzepte für Betreuungs- und Bildungseinrichtungen auch in Folge der 2021 verabschiedeten Europäischen Garantie für Kinder gesetzlich vorgeschrieben ist, ist die Implementierung von Schutzkonzepten in Italien noch weitgehend unbekannt“, sagt die Leiterin des Kompetenzzentrums für Soziale Arbeit und Sozialpolitik Prof.in Ulrike Loch. Umso wichtiger sei die Brückenfunktion der Freien Universität Bozen, wo Forschende der Fakultät für Bildungswissenschaften sowie des Kompetenzzentrums das Konzept erstmals in Italien in den Südtiroler Rahmenplan für frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung integriert haben, bei dessen Erarbeitung sie die Familienagentur der Provinz Bozen wissenschaftlich begleiteten. Derzeit unterstützt Prof.in Ulrike Loch gemeinsam mit der Familienagentur die Träger der Kleinkindbetreuungseinrichtungen bei der Entwicklung von organisationsspezifischen Kinderschutzkonzepten. Ein Schwerpunkt liegt derzeit auf der Vernetzung mit anderen Kinderschutzverantwortlichen wie beispielsweise den Sozialsprengeln.

Der Vortrag von Prof. Jörg Maywald findet von 10.00 bis 12.00 Uhr im Hörsaal A0.50 des Campus Brixen der unibz statt. Er wird vom Kompetenzzentrum für Soziale Arbeit und Sozialpolitik in Zusammenarbeit mit der Familienagentur der Provinz Bozen und der Fakultät für Bildungswissenschaften organisiert und kann ohne Anmeldung besucht werden. Eine italienische Simultanübersetzung wird angeboten.