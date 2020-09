Kiwanis Club Bruneck: Ämterübergabe

Stegen – Am Samstag 12.09.2020 fand Langgenhof die Ämterübergabe des Kiwanis Club Bruneck an den neuen Vorstand statt. Dem Vorstand für das kommende Amtsjahr 2020/21 gehören an: Peter Mölgg (Präsident), Martin Harpf (Direktor) , Paul Götsch (Past- und Vizepräsident), Georg Mutschlechner (Schatzmeister), Carlo Sacchi (Sekretär), Dietmar Burger (Präsident Elect) und Christian Steurer (PR-Chairman). Nach einem herausfordernden Clubjahr rund um die Covid Krise und den Lockdown konnten sich die Clubmitglieder mit Partner wieder einmal persönlich im Freien treffen.

„Mache immer das Beste aus dem was du hast, egal wie wenig es ist“. Mit diesem Leitspruch läutete Peter Mölgg aus Bruneck seine Amtsperiode als Präsident des Kiwanis Clubs Bruneck ein. Peter Mölgg stellte den neuen Vorstand mit den diversen Aufgaben vor, sowie auch das Jahresprogramm 20/21 mit den Vorträgen und Referenten. Die Themen sind heuer rund um die Gesundheit, Kunst und Megatrends gesetzt. Auch für das kommende Amtsjahr stellt die aktuelle Corona Pandemie eine Herausforderung an die Organisation, aber unser Augenmerk richtet sich trotzdem auf unsere Serviceleistung an unserer Gesellschaft.

Der Kiwanis Club Bruneck wurde 1977 gegründet und zählt derzeit 36 Mitglieder. Er engagiert sich für Kinder und hilft laufend sozial schwächeren, in Not geraten Menschen. In Südtirol gibt es insgesamt 7 Clubs, die zur Division 22 Graubünden-Südtirol gehören und somit dem District 41 Schweiz-Liechtenstein angegliedert sind, der 197 Clubs und 7.100 Mitglieder zählt. Weltweit gibt es ca. 16.000 Clubs und 600.000 Kiwaner in mehr als 80 Ländern und geographischen Gebieten, welche im Sinne des Leitspruches „We build – wir bauen“ und „Serving the children of the world – Helfen wir den Kindern dieser Welt” für eine bessere, sozial engagierte Gesellschaft eintreten.