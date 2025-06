KLANGfeste 2025: Musikreisen von Argentinien bis Skandinavien

Von: luk

Bozen – Die Konzertreihe KLANGfeste auf Schloss Runkelstein in Bozen bringt Ende Juni Musik aus aller Welt in stimmungsvollem Ambiente auf die Bühne. Am Dienstag, 24. Juni, spielt das vielfach ausgezeichnete Ensemble Quadro Nuevo sein neues Programm HAPPY Deluxe – eine musikalische Reise von Tango und Samba bis zu ägäischen Mythenklängen.

Am Freitag, 27. Juni, folgt das skandinavische Trio Dreamers’ Circus mit dem aktuellen Album Handed On. Die drei Musiker aus Dänemark und Schweden verbinden nordische Folk-Traditionen mit klassischer Virtuosität und moderner Spielfreude.

Beide Konzerte beginnen um 20.30 Uhr. Bei Schlechtwetter wird die Veranstaltung nach Schloss Maretsch verlegt. Karten und Informationen: www.kulturinstitut.org oder Tel. 0471 313 800.