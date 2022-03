Klassik in der Mittagspause

Bozen – Mit Mozarts „Sinfonia Concertante“ in Es-Dur eröffnet das Haydn Orchester am 30. März die neue Konzertreihe „Ein Instrument erzählt…“

Unter der Leitung des Konzertmeisters Marco Mandolini tritt der Klangkörper an diesem Tag im Konzerthaus Bozen zu ungewöhnlichen Zeiten auf: zur Mittagszeit um 13.30 Uhr und zum Feierabend um 19.00 Uhr.

Mit einer Dauer von nur 30 Minuten lässt sich dieses musikalische Erlebnis perfekt in den Arbeits- und Studienalltag integrieren.

Die Reihe „Ein Instrument erzählt…“ besteht in dieser Saison aus vier Konzertangeboten, die jeweils im Zeichen eines bestimmten Instruments stehen. Am 30. März ist das die Viola, die in der „Sinfonia concertante“ von Margherita Pigozzo gespielt wird.