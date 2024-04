Kompatscher würdigt Haydn Stiftung als Kulturerbe

Bozen – „Die Stiftung Haydn ist ein Leuchtturm in der Kulturlandschaft der Region und eine großartige „Botschafterin“, die unsere Kultur und unser Autonomie-Modell in die ganze Welt zu tragen vermag“.

Mit diesen Worten hat die Regionalregierung auf Vorschlag des Präsidenten Arno Kompatscher den Beitrag an die Stiftung Haydn für die kulturellen Tätigkeiten im Jahr 2024 in Höhe von 3,75 Millionen Euro genehmigt.

Der Präsident erklärte, die Stiftung Haydn sei als Projekt der Region mit dem Ziel gegründet worden, die Musikkultur zu fördern. In all diesen Jahren habe sie mit einem reichen Angebot an Konzerten und Veranstaltungen, die die Seele erheben und die künstlerische Erfahrung aller Beteiligten bereichern, ihren Ruf als eine der renommiertesten Kultureinrichtungen der Region gefestigt. Die Bedeutung der Stiftung Haydn beruhe aber nicht nur auf ihren herausragenden Auftritten. Die Stiftung sei auch kontinuierlich bemüht, die zukünftigen Generationen durch Bildungsprogramme und Gemeinschaftsinitiativen zu erziehen und zu inspirieren. Ihr Engagement bei der Förderung junger Talente und der Verbreitung der Musik in Schulen und ländlichen Gemeinden seien ein konkretes Beispiel für ihr Bemühen, das Musikerbe für die künftigen Generationen zu erhalten und zu verbreiten.

Auf diesen Grundlagen verkörpere die Stiftung Haydn musikalische Exzellenz und bereichere das kulturelle Leben der Region mit Konzerten, die die wunderbare Welt der klassischen Musik erleben lassen. Mit ihrer Hingabe an künstlerische Qualität und ihrem sozialen Engagement sei die Stiftung ein Lichtblick in der kulturellen Landschaft Italiens und der Welt.