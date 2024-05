Konrad Bergmeister wird Präsident des Konservatorium-Verwaltungsrats

Bozen – Die Landesregierung hat in ihrer heutigen Sitzung der Ernennung von Konrad Bergmeister zum Präsidenten des Verwaltungsrates des Konservatoriums “Claudio Monteverdi” in Bozen zugestimmt.

Wegen seiner langjährigen Erfahrung als Präsident der Freien Universität Bozen, als Universitätsprofessor sowie im Bereich der Kultur, Wissenschaft und Forschung in der Euregio ist Professor Konrad Bergmeister zum Präsidenten des Verwaltungsrates des Konservatoriums „Claudio Monteverdi“ ernannt worden, heißt es in der Begründung. Die Landesregierung hat in ihrer heutigen Sitzung diesem Vorschlag von Bildungs- und Kulturlandesrat Philipp Achammer zugestimmt.

Vor 25 Jahren waren die Musikkonservatorien in Musikhochschule umgewandelt worden. Im Jahr 2006 wurden die Verwaltungsbefugnisse an die Südtiroler Landesverwaltung übertragen, weshalb die Ernennung des Präsidenten des Verwaltungsrates des Konservatoriums in die Zuständigkeit des Landes fällt. Ein Gesetz von 2017 sieht die Eingliederung des Konservatoriums in die Freie Universität Bozen vor.

Im Herbst 2023 hatte die Landesregierung Hermann Berger für die Dauer von sechs Monaten zum Präsidenten des Verwaltungsrates des Konservatoriums ernannt. Da die Eingliederung des Konservatoriums in die Universität noch nicht vollzogen werden konnte und das Mandat von Präsident Berger ausläuft, war es nötig geworden, einen neuen Präsidenten beziehungsweise eine neue Präsidentin zu ernennen. Dies ist mit heutigem Beschluss erfolgt.