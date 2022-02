Konzert von Vasco Rossi: Trient fordert Sperre der Brennerbahn

Bozen/Trient – Am 20. Mai 2022 wird der italienische Superstar Vasco Rossi in der Music Arena in Mattarello bei Trient auftreten. Eröffnet wird die Show von sechs Musikgruppen oder Solisten aus der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino. Welche sechs Bands dies sein werden, entscheidet sich über einen eigens dafür ausgeschriebenen Wettbewerb. Die Autonome Provinz Trient hat unterdessen beantragt, dass die Brennerbahnlinie von 23.00 Uhr abends bis 2.00 Uhr in der Früh am Tag des Konzerts gesperrt wird, berichtet die Nachrichtenagentur Ansa. Im Notfall soll eine Sperre der Bahnlinie sofort erfolgen.

Die Anfrage hat die Provinz an den Schienennetzbetreiber RFI gestellt. Rund 120.000 Tickets stehen zur Verfügung, 100.000 wurden bereits verkauft. Raffaele De Col, Leiter der Abteilung für Zivilschutz, hat erklärt, dass mit RFI Gespräche aufgenommen worden sei. Es gehe um eine optimale Verteilung der erwarteten Besucherströme.

Das Thema der öffentlichen Sicherheit beschäftigt auch Trients Bürgermeister Franco Ianeselli. „Man muss auch der Frage Aufmerksamkeit schenken, was passiert, wenn 120.000 Personen das Konzertareal verlassen“, erklärt Ianeselli.

14.000 bis 15.000 Personen sind bei der Organisation und den Kontrollen im Rahmen des Events beteiligt. Während 8.000 Mitarbeiter von den Organisatoren angestellt sind, stellt die Provinz noch einmal 6.000 bis 7.000 Personen zur Verfügung. Die Palette reicht vom Personal der Berufsfeuerwehr bis hin zu Freiwilligen im Zivilschutz.

Der Trentiner Landeshauptmann Maurizio Fugatti stellte unterdessen klar, dass das Areal mit 27 Hektar über die nötigen Kapazitäten verfüge und den Vorgaben des Innenministeriums für derartige Großereignisse entspreche.