Krieg in der Ukraine: Weihe, Gebet und Glockengeläut

Bozen – Papst Franziskus wird am kommenden Freitag, 25. März, die Ukraine und Russland der Gottesmutter Maria weihen. In der Diözese Bozen-Brixen werden zu diesem Anlass am Freitag um 12.00 Uhr in allen Kirchen die Glocken für fünf Minuten läuten und die Gläubigen sind eingeladen, den Engel des Herrn zu beten.

Am kommenden Freitag, 25. März, wird Papst Franziskus um 17.00 Uhr im Petersdom in Rom die Ukraine und Russland der Gottesmutter Maria weihen. Der Papst hat alle Bischöfe der Welt eingeladen, dieses besondere Friedensgebet auf die Fürsprache der Gottesmutter mit ihm zu vollziehen. Auch die Diözese Bozen-Brixen schließt sich diesem weltweiten Gebetsnetz an. Um 12.00 Uhr werden am Freitag – wie schon am Aschermittwoch – in allen Kirchen die Glocken für fünf Minuten läuten.

Alle Gläubigen sind zudem eingeladen, den Engel des Herrn zu beten. „Dieses Gebet ist in besonderer Weise das Gebet des Hochfestes der Verkündigung des Herrn, das am 25. März begangen wird. Mit Maria betrachten wir das Geheimnis der Menschwerdung Gottes, über das Kreuz zur Auferstehung. Mit ihr beten wir um das Geschenk des Friedens für die Ukraine, für Russland und für alle Kriegsgebiete in der Welt“, sagt Bischof Ivo Muser.

In den beiden Domkirchen von Brixen und Bozen wird das Weihegebet an Maria öffentlich um 12.00 Uhr gebetet. Bischof Ivo Muser wird diesem Gebet im Brixner Dom vorstehen. Alle Gläubigen sind herzlich dazu eingeladen. Das Gebet aus dem Brixner Dom wird von den beiden Radiosendern der Diözese, Radio Grüne Welle (www.rgw.it) und Radio Sacra Famiglia (radiosacrafamiglia.it) direkt übertragen.

Alle liturgischen Feiern in den Pfarrkirchen und Ordenskirchen der Diözese werden an diesem Tag das Anliegen des Papstes aufgreifen. Die Gläubigen sind auch eingeladen, um 17.00 Uhr über die Medien, z.B. über den Livestream von Vatican News, sich an der Marienweihe im Petersdom zu beteiligen.