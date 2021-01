Künstler Paul Renner im Kloster Neustift

Brixen – „Hortus Sancti Augustini“ – so nennt sich das künstlerische Werk, das derzeit in der neuen Eingangshalle des Museums im Kloster Neustift entsteht. Der österreichische Künstler Paul Renner erstellte das Konzept und arbeitet derzeit hinter Klostermauern an dem monumentalen Herbarium aus hunderten von Motiven aus der Botanik. Unterstützung erhält er dabei von den Künstlern Christian Thanhäuser und Lorenzo Bivio. Nun wurden die ersten Platten des Kunstwerks im neuen Eingangsbereich des Museums montiert.

„Die große Herausforderung besteht für mich darin, den Besucher zu dieser neuen Kreation hinzuführen, die er dann selbst entdecken kann“, erläuterte der Künstler Paul Renner während seines Schaffensprozesses. Er entwickelte ein Verfahren, das auf subtile Art und in einheitlicher Form und Farbe die Pflanzen des Kloster- und Weingartens so darstellt, dass der Betrachter sie erst unbewusst wahrnimmt. Das Detail liegt im Kleinen, stellt aber im Ganzen einen großen Garten dar, der sich erst durch das Gehen dem Betrachter erschließt.

„Im Laufe unserer Geschichte hat das Stift immer wieder Künstler und Kunstschaffende beherbergt, davon zeugen zahlreiche Gemälde und Kunstobjekte aus allen Epochen. Es freut mich deshalb sehr, dass nun ein neues Kunstwerk im Eingangsbereich des Klosters entsteht“, erklärt der Propst des Augustiner Chorherrenstiftes Neustift, Eduard Fischnaller. Das Werk wird, zusammen mit dem umgestalteten Eingangsbereich, im Frühsommer 2021 feierlich eröffnet. Die originalen Pflanzen aus dem Kloster- und Weingarten werden für das Kunstwerk zwischen Stahlbleche gepresst, bis sich ihre Struktur als Rost niederschlägt. Dann werden auf diese Platten zusätzliche Motive gezeichnet. „Der Hortus Sancti Augustini ist eine Wunderkammer der Botanik, die mit allen Sinnen wahrgenommen wird, in Sichtweite zu den klösterlichen Anlagen“, erklärte der Künstler abschließend.

Umbauarbeiten schreiten voran

Das Stiftsmuseum in Neustift entsprach schon seit längerem nicht mehr den Anforderungen der Zeit und wird deshalb derzeit umgebaut: Der erste Teil der Arbeiten (Baulos 1) wird im März 2021 abgeschlossen. Im alten Wirtschaftsgebäude des Augustiner Chorherrenstiftes entsteht ein neuer Eingangsbereich mit Info-Point und Souvenirshop. Außerdem werden in diesem Gebäude das neue Probelokal für den Stifts- und Männerchor Neustift untergebracht. Eine Verbindungsbrücke schafft den Übergang zum Bibliothekssaal, der mit seinen eleganten Stuckaturen zu einem der schönsten Profanräume des 18. Jahrhunderts in Südtirol gezählt wird.