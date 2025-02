Lady Gaga gibt am 3. Mai Mega-Konzert an der Copacabana

Von: APA/AFP

Lady Gaga wird im Mai ein riesiges Gratis-Konzert in Rio de Janeiro geben. Die US-Sängerin werde so wie vor einem Jahr Madonna an der berühmten Copacabana auftreten, kündigte der Bürgermeister der brasilianischen Metropole an. “Am 3. Mai, Lady Gaga in Rio”, sagte Eduardo Paes.

“Werde ich öffentliche Gelder ausgeben, um Lady Gaga zu holen? Ja”, sagte Paes in einem am Mittwochabend (Ortszeit) veröffentlichten Podcast. Er habe dies auch für Madonna getan. “Und weißt Du warum? Weil es die Hotels und Restaurants füllt.”

“Gagacabana” an der Copacabana

Die Ankündigung des Bürgermeisters erfolgte nach monatelangen Spekulationen über einen möglichen Mega-Auftritt von Lady Gaga an der Copacabana, in Online-Netzwerken wurde das erhoffte Ereignis bereits als “Gagacabana 2025” heiß besprochen. Das Konzert der 38-jährigen Sängerin im Mai soll für die Fans kostenlos sein und auf einer Riesenbühne am Strand von Rio stattfinden.

Madonna hatte im Mai vergangenen Jahres zum Abschluss ihrer Welttournee ein Gratis-Konzert an der Copacabana gegeben. Zu Madonnas größtem Auftritt in ihrer 40-jährigen Karriere kamen den örtlichen Behörden zufolge mehr als 1,6 Millionen Menschen. Das Event spülte demnach umgerechnet fast 60 Millionen Euro in die lokale Wirtschaft.