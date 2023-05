Lana: Publikum eroberte Sammlerbörse Lanaphil zurück

Lana – Großer Andrang herrschte kürzlich bei der internationale Sammlerbörse Lanaphil im Raiffeisenhaus von Lana. Wiederum verzeichnete diese philatelische Veranstaltung eine Rekordbeteiligung an Ausstellern und Besuchern und sie wird von Jahr zu Jahr umfangreicher, zeigt sich Lanaphil-Organisator Albert Innerhofer aus Lana erfreut. Die bereits regelmäßig wiederkehrenden interessierten Sammler und 50 Aussteller aus Italien, Österreich, Deutschland, Belgien und Tschechischen Republik waren am 30. April in Lana anwesend. Die verstärkte Anwesenheit von Sammlern aus Nord- und Mittelitalien fiel dabei ganz besonders auf.

Das äußerst vielfältige Angebot an alten, historischen Ansichtskarten, Briefmarken, Vorphilatelie, philatelistischen Belegen, Briefen, Heimatbelegen, Münzen, Banknoten, historischen Aktien und Wertpapieren, Heiligenbildchen, Militaria, Büchern wie Tirolensien, Stichen, alten Fotos und dergleichen mehr konnte aufgrund der Aussteller aus dem In- und Ausland erweitert werden und ließ so manches Sammlerherz höher schlagen.

Zudem kommen vermehrt auch Interessierte mit ihren Schätzen bzw. Sammlungen, um diese zu verkaufen oder sich über den Wert ihres Sammelgutes zu informieren, bzw. die neuesten Informationen zu erhalten und sich auszutauschen. „All diese angebotenen Objekte zeigen unsere Geschichte auf und viele davon lassen uns auch Geschichten erahnen. Das Sammeln ist somit spannender denn je und lässt uns die Geschichte auch begreifen“, fasst Organisator Innerhofer die derzeitige Sammlerleidenschaft zusammen.

Bereits jetzt steht der Termin für die 44. Lanaphil, der größten internationalen Sammlerbörse Tirols, am Sonntag, den 15. Oktober 2023 in Lana fest.

Wichtige Informationen gibt es stets auf der Homepage www.lanaphil.info