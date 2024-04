Lanaphil: 45. Ausgabe mit Ausstellern aus fünf Nationen

Lana – Bereits zum 45. Mal findet am Sonntag, den 21. April 2024 in Lana in Südtirol die Lanaphil, die große internationale Sammlerbörse, statt. Die Lanaphil wird von 9.00 bis 14. Uhr wiederum zum Treffpunkt für alle, da im großen Saal, im Foyer und auf der Bühne des Raiffeisenhauses Lana an die 50 Aussteller und zahlreiche Sammler Platz nehmen werden. Es werden diesmal wiederum Aussteller und Besucher aus den folgenden fünf Ländern vertreten sein: Italien, Österreich, Deutschland, Belgien und Tschechien.

Jährlich zweimal Sammlerbörse

Der Initiator und Veranstalter Albert Innerhofer, selbst ein leidenschaftlicher Sammler von alten und historischen Ansichtskarten, hat am 22. Oktober 2000 zum ersten Mal dieses Sammlertreffen in Lana organisiert. Diese Veranstaltung erfreut sich seither immer sehr regen Zuspruchs, zumal die Lanaphil seither jeweils im April und Oktober im Raiffeisenhaus von Lana in Südtirol stattfindet. Durch den Besuch von zahlreichen Sammlerbörsen im In- und Ausland entwickelten sich sehr viele Kontakte und Freundschaften mit anderen Sammlern, die bereits über Jahrzehnte anhalten und auch noch heute bestehen. So können auch diesmal wiederum alte, historische Ansichtskarten, Briefmarken, auch personalisierte Briefmarken, Münzen, Briefe, Vorphilatelie, historische Aktien und Wertpapiere, Ganzsachen, Heimatbelege, Heiligenbildchen, Militaria, Banknoten, Telefonwertkarten, Tirolensien und andere Bücher, Stiche, alte Fotos, sowie Zubehör getauscht, gekauft oder verkauft werden.

Bei der Lanaphil, der internationalen Sammlerbörse in Lana, erscheinen alljährlich personalisierte Briefmarken. Derzeit sind noch folgende verfügbar:

– Erstes Elektrizitätswerk in der Gaulschlucht von Lana, erbaut 1903 von Dipl.-Ing. Luis Zuegg, 2023

– Dipl.-Ing. Dr. h.c. Luis Zuegg (1876-1955) aus Lana, zum 140. Geburtsjahr, 2016

– 800 Jahre Schenkung der Kirche St. Margareth in Lana an den Deutschen Orden, 1214-2014

Information und Beratung

Immer mehr Sammler aus nah und fern nutzen die Gelegenheit bei der Lanaphil längst begehrte Sammlerstücke zu finden, sich beraten zu lassen, sich auszutauschen und die neuesten Informationen zu ihrem Sammelgebiet zu erhalten; eine fachgerechte und aktuelle Beratung ist für jeden Sammler nämlich äußerst wichtig!

Die Sammlerleidenschaft nimmt auch in Südtirol und in den Nachbarländern ständig zu. Mittlerweile ist die Lanaphil Südtirol weit und auch darüber hinaus zur bekanntesten Sammlerbörse mit internationaler Beteiligung und regional mit den meisten Besuchern geworden.

Neben einer großen Anzahl an alten historischen Ansichtskarten werden wiederum diverse Sammlerstücke der Vorphilatelie und Belege, Briefe, postfrische und gestempelte Briefmarken aus ganz Europa, seltene Münzen und die diversen Euro Münzen angeboten.

Zudem gibt es noch als Besonderheit die vom Lanaphil-Veranstalter Albert Innerhofer aufgelegten personalisierten Briefmarken der Österreichischen Post. Auf der Homepage www.lanaphil.info sind alle im Rahmen dieser Veranstaltung erschienen personalisierten Briefmarken aufgelistet und abrufbar.

Die internationale Sammlerbörse Lanaphil im Raiffeisenhaus Lana, Andreas-Hofer-Straße Nr. 9, ist für alle interessierten Besucher bei freiem Eintritt von 9.00 bis 14.00 Uhr geöffnet. Parkmöglichkeiten sind vorhanden. Der nächste Termin für die 46. Lanaphil ist in Lana am 6. Oktober 2024.

