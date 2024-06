Land Südtirol trauert um Künstler Michael Höllrigl

Von: Ivd

Lana – Der Südtiroler Bildhauer, Zeichner und Radierer Michael Höllrigl ist am Dienstag im Alter von 87 Jahren verstorben. Der Künstler aus Lana hat ein umfangreiches Werk geschaffen, bei dem es oftmals um das Reduzieren auf das Wesentliche ging. “Die Hand ist klüger als der Kopf” lautete Höllrigls Leitsatz. Michael Höllrigl hat unter anderem den Brunnen vor dem Peter-Brugger-Landhaus (Landhaus 6) in der Bozner Brennerstraße geschaffen, auch den Volksaltar im Bozner Dom hat Höllrigl gestaltet. Höllrigl wird als Künstler, der nicht in die Öffentlichkeit drängte, als einer dem die Kunst wichtiger war als der Künstler beschrieben.

“Michael Höllrigl hat ohne großes Aufsehen große Werke geschaffen. In seinen Werken ist es ihm gelungen, sein Material Stein zu beleben. In seiner Kunst wird auch Michael Höllrigl weiterleben. Seiner Familie gilt unser aufrichtiges Beileid”, betont Landesrat Philipp Achammer. Der Landesrat für Italienische Kultur Marco Galateo schließt sich der Trauerbekundung an und betrachtet den Tod des Künstlers als einen großen Verlust für die Welt der Kultur und die Gemeinschaft im Allgemeinen.