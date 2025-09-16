Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > Landesschulrat für kommende vier Jahre steht fest ­
Landesschulrat für Amtsperiode bis 2028/29 ernannt

Landesschulrat für kommende vier Jahre steht fest ­

Dienstag, 16. September 2025 | 17:19 Uhr
Schule
pixabay.com - Symbolbild
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Die Landesregierung hat die Mitglieder des neuen Landesschulrats für die Amtsperiode 2025/2026 bis 2028/2029 ernannt. Mehr als 60 Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Bildungs- und Gesellschaftsbereiche wirken im Beratungsgremium mit.

Der Landesschulrat ist ein zentrales Beratungsgremium für Bildungsdirektionen und Landesregierung. Er behandelt grundlegende Fragen im Kindergarten- und Schulwesen, gibt Stellungnahmen ab und prüft Gesetzesentwürfe im Bildungsbereich. Damit trägt er maßgeblich zur Weiterentwicklung des Südtiroler Bildungssystems bei.

Dem Gremium gehören neben den Bildungslandesräten Philipp Achammer, Daniel Alfreider und Marco Galateo auch die Schulamtsleiter an. Zudem vertreten sind Schulleitungen, Lehrpersonen, das nichtunterrichtende Bildungspersonal, Eltern und Schüler und Schülerinnen, Gemeinden, Wirtschaft, die Freie Universität Bozen sowie die Schülerheime.

Der Landesschulrat umfasst insgesamt 63 Mitglieder. Er gliedert sich in eine Plenarversammlung sowie drei Abteilungen, die jeweils den Schulen der deutschen, italienischen und ladinischen Sprachgruppe gewidmet sind.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Gefahren für Fahrradfahrer am Gardasee steigen
Kommentare
54
Gefahren für Fahrradfahrer am Gardasee steigen
Bozen bittet Touristen verstärkt zur Kasse 
Kommentare
51
Bozen bittet Touristen verstärkt zur Kasse 
„Sie nannten ihn ‚Paoletta‘, Schule wusste davon, hat aber nichts getan”
Kommentare
46
„Sie nannten ihn ‚Paoletta‘, Schule wusste davon, hat aber nichts getan”
Wirtschaftsverbände im Pustertal: “Tourismus nicht allein für Probleme verantwortlich”
Kommentare
45
Wirtschaftsverbände im Pustertal: “Tourismus nicht allein für Probleme verantwortlich”
Geht die Kirche in Südtirol mit dem Thema Missbrauch gut um?
Kommentare
41
Geht die Kirche in Südtirol mit dem Thema Missbrauch gut um?
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 