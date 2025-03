Landeswettbewerb “prima la musica”: Auftakt in Landeck

Von: mk

Bozen/Landeck – Der Gesamttiroler Landeswettbewerb “prima la musica” ist einer der größten in Österreich und bietet jährlich Schülerinnen und Schülern aus verschiedenen Musikschulen und Konservatorien in Nordtirol, Osttirol und Südtirol eine Bühne zur Entfaltung ihrer Talente. Dieses Jahr treten in insgesamt 31 Kategorien über 900 Kinder und Jugendliche an. Für die Beurteilung reisen 103 Juroren nach Landeck zur Jubiläumsausgabe.

“Seit nunmehr 30 Jahren ist prima la musica ein Leuchtturm der musikalischen Nachwuchsförderung”, betont Landesrat Philipp Achammer: “Der Wettbewerb steht nicht nur für höchste Qualität und Engagement, sondern auch für das Bestreben, jungen Menschen zu helfen, ihre Leidenschaft für die Musik zu entfalten. Was mich dabei immer wieder aufs Neue beeindruckt, ist nicht nur das hohe künstlerische Niveau, sondern vor allem die Freude und Energie, mit der die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich der Musik widmen.”

Für Landesmusikschuldirektorin Alexandra Pedrotti ist der Landeswettbewerb “prima la musica” nicht nur eine unmittelbare Standortbestimmung für die Qualität der musikalischen Ausbildung in Südtirol, sondern er zeigt auch die professionelle Arbeit im Bereich der musikalischen Ausbildung auf: “Ein großes Dankeschön gilt den engagierten Lehrpersonen und Korrepetitoren und Korrepetitorinnen, die mit großem fachdidaktischen und künstlerischem Knowhow die Teilnahme von so vielen jungen Musizierenden an diesem prestigeträchtigen Wettbewerb erst ermöglichen. Ein großes Lob möchte ich den zahlreichen Teilnehmenden aussprechen, die viel Zeit in die Vorbereitung investiert und vor allem viel Freizeit dafür geopfert haben.”

Die Wertungsspiele erfolgen im Zeitraum vom 10. bis zum 19. März. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden in der Landesmusikschule Landeck und in weiteren Standorten ihr Können zum Besten geben.

Beim Jubiläumskonzert im Stadtsaal Landeck am 15. März wird neben der Stadtmusikkapelle Landeck auch die Harmoniemusik Tirol mit Preisträgern und Preisträgerinnen der vergangenen zehn Jahre musizieren, unter der musikalischen Leitung von Andrea Götsch, der aus Algund stammenden Orchestermusikerin der Wiener Philharmoniker.

Das Land Tirol veranstaltet den Gesamttiroler Landeswettbewerb “prima la musica” 2025 in Zusammenarbeit mit dem Land Südtirol sowie der Landesmusikschule Landeck .

Alle Ergebnisse des Landeswettbewerbes werden laufend auf der Webseite www.tmsw.at veröffentlicht.